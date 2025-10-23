Johnny Depp in Ebenezer: A Christmas Carol di Ti West

Johnny Depp è in trattative finali per recitare in “Ebenezer: A Christmas Carol“, un adattamento del classico racconto natalizio di Charles Dickens, per la Paramount Pictures. L’autore horror Ti West (“Pearl“, “MaXXXine“) dirigerà il film da una sceneggiatura di Nathaniel Halpern (“Tales from the Loop”, “Legion”), e Andrea Riseborough (“Oblivion”, “To Leslie”) sarà la coprotagonista. Emma Watts è la produttrice.
Se l’accordo dovesse concludersi, lo studio prevede di distribuire il progetto il 13 novembre 2026.