Landman – Stagione 2: il trailer mostra Demi Moore mentre svela i segreti dell’azienda durante una scalata ostile

È stato pubblicato il trailer finale della seconda stagione di Landman, che svela i grandi segreti dell’ostile acquisizione di Demi Moore nella serie di Taylor Sheridan. La seconda stagione di Landman seguirà Tommy Norris, interpretato da Billy Bob Thornton, e il suo ruolo nella M-Tex dopo la morte di Monty nella prima stagione. Ciò include un ruolo più importante nella storia per Cami Miller, interpretata da Moore, moglie di Monty.

Ora, Paramount+ ha pubblicato il trailer finale della seconda stagione di Landman. Il trailer mostra come la leadership di Cami venga messa in discussione dopo la morte di Monty, con Tommy che la sostiene affermando di essere lui a gestire la M-Tex. Nel frattempo, dà anche alcuni consigli a suo figlio Cooper, che sta iniziando a costruire una piccola compagnia petrolifera tutta sua.

Tuttavia, la calamità colpisce quando Cami scopre che la M-Tex è stata coinvolta in una serie di attività illegali, tra cui frodi telematiche e appropriazione indebita. Il trailer suggerisce che personaggi potenti stanno circondando la compagnia nella speranza di approfittare dei suoi problemi. Le immagini mostrano Tommy e Cami in grave pericolo mentre cercano di mantenere la M-Tex senza Monty. Guardalo qui sotto:

Oltre alla trama principale che coinvolge la compagnia petrolifera, sembra che Tommy abbia altri problemi a casa, mentre cerca di destreggiarsi tra i suoi doveri di padre e marito. Fortunatamente, avrà un alleato nel personaggio di Sam Elliott, che si rivela essere suo padre. I due vengono visti mentre legano all’aperto, con Elliott divertito dalla preghiera poco convinta di Tommy prima di cena.

Mentre il cast di Landman si amplia, anche i personaggi già noti avranno più spazio sullo schermo. Non solo Cami, interpretata da Moore, diventerà una parte più centrale della storia, ma lo stesso vale anche per Gallino, interpretato da Andy Garcia. Il boss del cartello ha salvato la vita a Tommy alla fine della stagione 1 di Landman, stringendo un accordo per trasformare il suo business della droga in un business petrolifero.

Con il suo nuovo trailer, la serie creata da Taylor Sheridan promette un’altra storia complessa, con Tommy che si destreggia tra la famiglia, il business del petrolio e le minacce esterne a entrambi. Dato il coinvolgimento più profondo che avranno sia Cami che Gallino, le malefatte dell’azienda sotto Monty potrebbero essere un elemento centrale del conflitto, dato che entrambi cercano di ottenere ciò che vogliono dalla M-Tex.

Per quanto riguarda Tommy, la sua sfida più grande sarà quella di abituarsi al lato commerciale della compagnia petrolifera. Di solito lavora sul campo, quindi il suo nuovo ruolo tra gli altri dirigenti petroliferi richiederà un enorme adattamento. Ma, dato che la seconda stagione di Landman promette che sarà pragmatico come al solito, il suo approccio burbero sarà senza dubbio un altro fattore determinante per il futuro dell’azienda.

Landman – stagione 2 inizia domenica 16 novembre su Paramount+.