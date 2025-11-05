HomeSerie TvNews

Tom Hiddleston torna nella prima anteprima della seconda stagione di The Night Manager dopo una pausa di nove anni.

Di Redazione

-

Tom Hiddleston in The Night Manager (2016)
Foto di des willie/Des Willie/Prime - © Amazon Content Services LLC

Le nuove immagini di The Night Manager rivelano il ritorno di Tom Hiddleston dopo nove anni. A lungo in fase di sviluppo, la seconda stagione di The Night Manager riprenderà con Jonathan Pine, interpretato da Hiddleston, che assumerà una nuova identità e incontrerà un mix di volti familiari e nuovi. Il tanto atteso revival vedrà anche l’attrice premio Oscar Olivia Colman riprendere il ruolo di Angela Burr.

Vanity Fair ha svelato le prime foto di Hiddleston e Colman mentre si girano per The Night Manager. La galleria, inclusa qui sotto, punta i riflettori su una coppia di membri del cast, come Diego Calva, star di Babylon e On Swift Horses, e Camila Morrone, attrice di Daisy Jones & The Six, nominata agli Emmy.

In programma sulla BBC e BBC iPlayer nel Regno Unito e in streaming su Prime Video negli Stati Uniti, la nuova stagione non ha ancora annunciato una data di uscita. Ma una serie di nuove foto offre un assaggio di ciò che ci si può aspettare dal thriller di spionaggio. È un mix di brivido e urgenza, poiché la spia interpretata da Hiddleston si ritrova in acque pericolose e deve bilanciare alleanze instabili.

La seconda stagione di The Night Manager è composta da sei episodi. Vedrà Jonathan Pine vivere come Alex Goodwin. Goodwin, un ufficiale di basso livello dell’MI6, gestisce una tranquilla unità di sorveglianza a Londra. Tuttavia, l’incontro con un vecchio mercenario al servizio di Roper (Hugh Laurie) catapulta il personaggio di Hiddleston in una nuova e pericolosa missione.

Tale missione metterà Goodwin in contatto con l’uomo d’affari colombiano Teddy Dos Santos (interpretato da Calva) e Roxana Bolaños (Morrone), una donna d’affari che aiuta Goodwin contro Teddy con riluttanza.

Olivia Colman in The Night Manager (2016)
Foto di des willie/Des Willie/Prime – © Amazon Content Services LLC

The Night Manager è basato sull’omonimo romanzo del 1993 di John le Carré.

Il thriller di spionaggio adattato è già stato rinnovato per la terza stagione, con la seconda in fase di riprese nel Regno Unito, in Colombia, in Spagna e in Francia. Tra gli attori che tornano ci sono Noah Jupe, protagonista di A Quiet Place, nel ruolo di Danny Roper, ormai cresciuto dopo quello che è successo a suo padre alla fine della prima stagione di The Night Manager, oltre ad Alistair Petrie nel ruolo di Alexander “Sandy” Langbourne, Douglas Hodge nel ruolo di Rex Mayhew e Michael Nardone nel ruolo di Frisky.

Con un cast che include Indira Varma, Paul Chahidi e Hayley Squires, e il creatore della serie David Carr che torna come produttore esecutivo, The Night Manager ha il potenziale per diventare una delle migliori serie su Prime Video. Si basa sulle opere di uno degli scrittori di thriller più influenti, ma offre un tocco unico per un ritorno molto atteso.

Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
ALTRE STORIE

