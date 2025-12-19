HomeCinema News2025

Labubu: Paul King, regista di Paddington e Wonka, dirigerà il film

Di Gianmaria Cataldo

Nel novembre 2025, la Sony ha acquisito i diritti per adattare la popolare linea di peluche da collezione, i Labubu, in un lungometraggio, con l’intenzione di svilupparlo in un franchise se il primo film avrà successo. Ora, un mese dopo essersi assicurata i diritti cinematografici, la Sony ha ingaggiato il regista di Paddington e Wonka, Paul King, per dirigere il film, oltre che per produrlo.

Secondo The Hollywood Reporter, il progetto è ancora in fase di sviluppo iniziale e non è stato ancora assegnato uno sceneggiatore. Sony sta però collaborando con il rivenditore cinese e proprietario del marchio Pop Mart per l’adattamento. Non è ancora chiaro se il film Labubu sarà un live-action animato, ma con Paul King a bordo, potrebbe combinare l’uso di attori dal vivo con l’animazione per il personaggio principale, come nei film di Paddington.

La storia dei Labubu

Creato dall’artista Kasing Lung, nato a Hong Kong e residente in Europa, Labubu è diventato popolare dopo che il rivenditore cinese Pop Mart ha iniziato a produrre e distribuire le figurine nel 2019. Sebbene il marchio abbia acquisito slancio gradualmente, la popolarità di Labubu è esplosa negli ultimi anni per due motivi principali. Il primo è il modello di vendita “blind box” di Pop Mart, in cui gli acquirenti non sanno quale figurina hanno acquistato fino a quando non la aprono.

Questo approccio alimenta l’entusiasmo e gli acquisti ripetuti, stimolando al contempo un intenso mercato secondario in cui i collezionisti spendono ingenti somme online, in occasione di eventi pop-up e nei negozi fisici. Le edizioni rare sono state vendute all’asta a prezzi a sei cifre. Il secondo fattore trainante è stato il sostegno delle celebrità, in particolare della membro delle Blackpink Lisa, che ha iniziato a utilizzare le figurine come accessori di moda nel 2024. Labubu è il personaggio centrale della linea, che comprende anche il leader Zimomo, il compagno Mokoko e il fidanzato Tycoco.

Chi è Paul King

Basandosi sull’amato personaggio creato da Michael Bond, Paul King ha scritto e diretto Paddington (2014) e il suo sequel del 2017, entrambi grandi successi al botteghino che hanno ottenuto un enorme successo per il loro cuore e il loro fascino. King ha co-sceneggiato e prodotto il terzo film, Paddington in Peru (2024), diretto invece da Dougal Wilson.

King ha anche co-sceneggiato e diretto Wonka(2023), con Timothée Chalamet, che racconta la storia delle origini del cioccolatiere protagonista e ha incassato ben 634,5 milioni di dollari al botteghino. Considerando la serie positiva di film che sta mettendo a segno Paul King, non dovrebbe avere problemi a trasformare Labubu in un altro successo al botteghino.

