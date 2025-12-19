Il momento migliore per andare in bagno durante le 3 ore di durata di Avatar: Fuoco e Cenere

Con una durata di oltre tre ore, Avatar: Fuoco e Cenere potrebbe richiedere una pausa bagno durante l’ultimo capitolo dell’epopea fantascientifica di James Cameron. Fortunatamente, abbiamo individuato i momenti migliori per recarsi in bagno prima ancora di arrivare al cinema.

Utilizzando i momenti chiave dei trailer come indicatori (non preoccuparti, non ti sveleremo nulla!), abbiamo individuato i due momenti migliori per andare in bagno durante Avatar: Fuoco e Cenere senza perdersi nulla di importante. Il primo si verifica dopo poco più di un’ora dall’inizio del film, mentre il secondo è proprio prima dell’atto finale.

Opzione uno: aspettate il grande litigio tra Jake e Neytiri

A poco più di un’ora dall’inizio di Avatar: Fuoco e Cenere, c’è un momento ideale per correre in bagno quando Jake inizia a litigare con Neytiri al Metkayina Reef Village.

Non solo la parte più importante della conversazione è presente nei trailer del film (dove Jake dice a sua moglie che deve smettere di vivere con così tanto odio), ma gran parte della conversazione ha a che fare con gli eventi precedenti visti in Avatar: La via dell’acqua del 2023.

Di conseguenza, è un ottimo momento per correre al bagno più vicino, soprattutto perché le scene successive non sono particolarmente importanti rispetto alle altre.

Opzione due: Il ritorno di Toruk Makto

Un altro grande momento si verifica verso la fine del secondo atto di Avatar: Fuoco e Cenere, quando la potenziale necessità di una pausa bagno è forse maggiore. Non appena Jake Sully si ricongiunge con Toruk (come si vede nei trailer), molte delle scene successive dei minuti seguenti sono state utilizzate nella campagna di marketing di Fuoco e Cenere, pur essendo abbastanza familiari a quanto visto in Avatar del 2009.

Da un lato, le scene fungono da omaggio piuttosto interessante al primo film, anche se il loro uso massiccio nei trailer significa che gli spettatori possono correre in bagno senza doversi preoccupare di perdersi nulla di importante, ma devono fare in fretta!

Dopotutto, la posta in gioco aumenta naturalmente in Fuoco e Cenere non appena il terzo atto entra nel vivo, superando qualsiasi cosa vista nei due precedenti capitoli della saga Avatar di Cameron.

