Nathan Fillion: 10 cose che forse non sai sull’attore

L’attore Nathan Fillion ha costruito negli anni una carriera di tutto rispetto, partecipando a film di grandi autori e serie TV di successo. Grazie ai suoi ruoli ha saputo conquistare l’attenzione di critica e pubblico, venendo apprezzato per la sua capacità di cambiare in base al ruolo e al contesto. Apparso in film più celebri di quello che si potrebbe pensare, l’attore è oggi presenza ricorrente nell’industria hollywoodiana.

Ecco 10 cose che non sai di Nathan Fillion.

I film e i programmi TV di Nathan Fillion

1. Ha recitato in celebri film. La carriera cinematografica dell’attore ha inizio nel 1998 con il film Salvate il soldato Ryan, di Steven Spielberg. Successivamente prende parte a Sbucato dal passato (1999), Dracula’s Legacy – Il fascino del male (2000), Serenity (2005), Slither (2006), Waitress – Ricette d’amore (2007), Trucker (2008), Super – Attento crimine!!! (2010), Molto rumore per nulla (2012), Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (2013), Guardiani della Galassia Vol. 1 (2014) e Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017).

I film di oggi di Nathan Fillion

Tra i film più recenti in cui l’attore ha recitato si annoverano Night Hunter (2018), The Suicide Squad – Missione suicida (2021), Guardiani della Galassia Vol. 3 (2023) e Superman (2025), diretto ancora una volta dall’amico James Gunn.

2. È noto per alcune serie TV. Altrettanto ricca è la carriera televisiva dell’attore, che ha inizio nel 1994 con la soap opera Una vita da vivere (1994). Successivamente è tra i protagonisti di Due ragazzi e una ragazza (1998-2001), e appare poi in alcune puntate delle serie Buffy l’ammazzavampiri (2003), Miss Match (2003), Firefly (2002-2003), e Desperate Housewives (2007-2008). Dal 2009 al 2016 ricopre il ruolo di protagonista della serie Castle, grazie al quale ottiene una grande fama. Partecipa inoltre anche a puntate di Community (2014), The Big Bang Theory (2015), Modern Family (2016-2018), Santa Clarita Diet (2017-2018) e Una serie di sfortunati eventi (2018). Dal 2018 è il protagonista della serie The Rookie, nel ruolo di John Nolan. Prossimamente sarà poi in in Lanterns.

3. Si è cimentato anche nel doppiaggio. L’attore è celebre anche come doppiatore, e negli anni ha prestato la sua voce a film d’animazione come Monster University (2013), Cars 3 (2017), The Death of Superman (2018) e il suo sequel Reign of the Supermen (2019). Ha inoltre doppiato Hal Jordan in diversi film DC animati, tra cui Lanterna Verde – I cavalieri di Smeraldo (2011), Justice League: Doom (2012), Justice League: The Flashpoint Paradox (2013) e Justice League – Il Trono di Atlantide (2015). Ha poi dato voce a Headpool in Deadpool & Wolverine (2024). Ha anche doppiato serie animate come Gravity Falls (2015), Rick and Morty (2017), Big Mouth (2017-2018) e American Dad! (2016-2021) e Monster & Co. la serie – Lavori in corso! (2024.

Nathan Fillion è Lanterna Verde in Superman

4. Non è la sua prima esperienza come “Lanterna Verde”. Nathan Fillion è Lanterna Verde in Superman, ma non è la sua prima esperienza con questo iconico corpo intergalattico. In passato, l’attore ha infatti dato voce a Hal Jordan – un’altra celebre Lanterna Verde – in diversi film d’animazione DC, tra cui Lanterna Verde – I cavalieri di Smeraldo e Justice League: Doom. Grande fan dell’universo DC, Fillion interpreta ora Guy Gardner, una Lanterna Verde nota per il suo atteggiamento arrogante e impulsivo. Questo segna il suo debutto in live-action nel DCU, aprendo la strada a un ruolo ricorrente anche nella serie Lanterns in sviluppo.

5. Ha lavorato attivamente all’aspetto del personaggio. Per prepararsi al ruolo di Guy Gardner in Superman, Fillion ha poi lavorato fianco a fianco con Gunn per costruire un personaggio fedele ai fumetti ma con un tocco personale. L’attore ha dunque insistito per mantenere l’iconico taglio a scodella biondo di Gardner, ritenendolo essenziale per la fedeltà al look canonico. Fillion ha anche voluto che il costume avesse un aspetto volutamente “retrò” e kitsch, riflettendo l’ego ingombrante del personaggio e distinguendolo dalle altre Lanterne Verdi.

Nathan Fillion e i cameo in Guardiani della Galassia

6. Ha avuto un cameo in tutti e tre i film. Fillion ha avuto ruoli cameo in tutti e tre i film dei Guardiani della Galassia, diretti dall’amico James Gunn. Nel primo film presta la voce a un alieno mostruoso nella prigione di Kyln, che aggredisce Peter Quill. In Guardiani della Galassia Vol. 2 era stato girato un cameo come Simon Williams, alias Wonder Man, in alcuni finti poster cinematografici, poi tagliati dal montaggio finale. In Guardiani della Galassia Vol. 3 appare finalmente in carne e ossa come Maestro Karja, capo della sicurezza dell’Orgosfera, in una scena ricca d’umorismo.

Nathan Fillion e Stana Katic in Castle

7. Aveva un difficile rapporto con la sua co-protagonista. Nathan Fillion e Stana Katic sono stati i volti iconici della serie Castle, interpretando rispettivamente lo scrittore Richard Castle e la detective Kate Beckett, una coppia amatissima dal pubblico. Tuttavia, dietro le quinte il loro rapporto era tutt’altro che idilliaco. Diverse fonti hanno riportato che tra i due attori esisteva una forte tensione, al punto che arrivavano a non parlarsi nemmeno fuori dalle riprese. Sebbene ufficialmente si sia parlato di tagli di budget come causa della sua uscita, l’addio di Stana Katic dopo l’ottava stagione è stato attribuito anche a questi problemi personali irrisolti.

Nathan Fillion in Modern Family

8. Era nervoso all’idea di dover interpretare un ruolo comico. Nathan Fillion ha interpretato Rainer Shine, un meteorologo vanesio e affascinante, in sei episodi di Modern Family tra stagione 8 e 9, tra cui “Weathering Heights” e “Thanksgiving Jamboree”. Phil Dunphy lo ammira come una celebrità locale, ma la trama si complica quando Shine inizia a frequentare sua figlia Haley, generando situazioni imbarazzanti e comiche. Curiosamente, Fillion ha ammesso di essere stato piuttosto nervoso prima della lettura in gruppo della sceneggiatura, nonostante la lunga carriera comica.

Nathan Fillion ha una moglie?

9. È single. Nathan Fillion non è mai stato sposato e, attualmente, è single. Nel corso degli anni ha avuto diverse relazioni importanti, tra cui con Vanessa Marcil, Mikaela Hoover, Christina Ochoa e Krista Allen, ma nessuna è sfociata in matrimonio. Da queste relazioni sentimentali, l’attore non ha avuto figli. Fillion ha ammesso in alcune interviste di sentirsi sfortunato in amore e di non aver ancora trovato la persona giusta, preferendo nel mentre dedicarsi alla carriera.

L’età e l’altezza di Nathan Fillion

10. Nathan Fillion è nato a Edmonton, Canada, il 27 marzo 1971. L’altezza complessiva dell’attore è di 187 centimetri.

Fonte: IMDb