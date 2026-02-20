Daniel Radcliffe racconta della proposta per un folle remake del Mago di Oz con il trio di Harry Potter

Daniel Radcliffe ha raccontato una delle proposte più strane che gli siano mai state fatte, riguardante i suoi colleghi di Harry Potter, Rupert Grint ed Emma Watson. Durante un’intervista a Hot Ones, l’attore ha rivelato che una volta qualcuno gli ha proposto un remake de Il mago di Oz con lui e i due colleghi-amici come protagonisti. Secondo Radcliffe, questa persona immaginava Watson nei panni di Dorothy, mentre lui avrebbe interpretato una versione del Leone Codardo che sapeva praticare il karate. Non ricordava quale ruolo fosse stato pensato per Grint, ma probabilmente era altrettanto assurdo.

Radcliffe ha affermato che questa idea era una delle più discutibili che avesse mai ricevuto. Ha aggiunto che questa proposta era arrivata al culmine del franchise di Harry Potter e ha ammesso di averla trovata terribile. “Una delle idee peggiori che abbia mai sentito: durante le riprese di Potter, qualcuno è venuto da noi e credo ci abbia chiesto se volevamo partecipare tutti e tre, io, Emma e Rupert, al remake del Mago di Oz, dove Emma avrebbe interpretato Dorothy. Non ricordo quale fosse il ruolo di Rupert, ma ricordo che io avrei interpretato il leone, che però sapeva anche fare karate”, sono le parole dell’attore.

Radcliffe ha detto che, sebbene all’epoca fosse un adolescente, sapeva già che un film del genere non avrebbe mai dovuto esistere. E interpretare un leone che fa karate in un adattamento de Il mago di Oz non era in cima alla sua lista dei ruoli che avrebbe voluto interpretare come attore. “Ero come un leone codardo che praticava karate. Ricordo che avevo 14 o 15 anni e pensavo: “Non so molto del mondo, ma questa è una cattiva idea e non dovrebbe essere realizzata”.