The Rookie: lo spin-off riceve un importante aggiornamento sulle riprese

Di Redazione

-

The Rookie

Il prossimo spin-off di The Rookie ottiene un importante aggiornamento sulle riprese. Una nuova versione di The Rookie è attualmente in fase di sviluppo da parte di ABC, 20th Television e Lionsgate Television. Dopo la cancellazione di The Rookie: Feds, il progetto sarebbe il prossimo spin-off della popolare serie poliziesca. Attualmente è intitolato The Rookie North, con il creatore del franchise Alexi Hawley che sta scrivendo la sceneggiatura del pilot.

The Rookie North non è ancora stato acquistato. Dopo che il pilot sarà stato girato e montato, verrà mostrato alla ABC. La rete deciderà quindi se portare avanti la serie o rinunciarvi. Ma in alcuni nuovi commenti, il creatore del franchise ha offerto alcune anticipazioni sui piani di ripresa.

In un’intervista a Deadline durante l’evento End of Summer Soirée della ABC, Hawley ha rivelato che The Rookie North sta cercando di dare il via ai lavori e punterà a girare l’episodio pilota in primavera o alla fine dell’inverno:

“Penso che gireremo il pilot in primavera o alla fine dell’inverno, quindi ci stiamo preparando per quello. “

Cosa significa questo per The Rookie North

Ci sono state diverse notizie sull’ambientazione di The Rookie North, mentre si prepara per le riprese. Sarà ambientato nello Stato di Washington e potrebbe seguire le vicende di un protagonista che entra a far parte delle forze di polizia in età avanzata. I primi dettagli suggerivano che il personaggio principale sarebbe stato un ambizioso di nome Alex. Tuttavia, dopo alcune battute d’arresto nel casting, non è chiaro se sarà ancora così.

Il progetto, ideato da Hawley, che è produttore esecutivo insieme a Nathan Fillion, Bill Norcross e Michelle Champman di The Rookie, aveva contattato un noto attore televisivo per The Rookie North, ma i piani non sono andati in porto. Allo stato attuale, il processo di casting sta procedendo più lentamente in attesa che si liberino altri attori.

Sebbene la data esatta di uscita non sia stata confermata, The Rookie – stagione 8 è in fase avanzata di riprese e debutterà nel 2026. Dopo 126 episodi fino ad oggi, la serie poliziesca è uno dei drammi più visti in streaming. Ciò dimostra quanto il cast di personaggi di The Rookie sia affiatato, sottolineando l’importanza di scegliere il cast giusto.

