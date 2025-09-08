I Love Lucca Comics & Games: svelato il trailer del film che racconta la fiera

Svelato oggi il trailer ufficiale di I Love Lucca Comics & Games, un film che, attraverso le storie, la vita e le passioni di chi anima il festival, racconta la manifestazione che ha rivoluzionato il modo di fare cultura e celebra l’ascesa della pop culture in tutto il mondo. L’attesissimo evento cinematografico arriverà in oltre 300 cinema in tutta Italia il 10, 11 e 12 novembre 2025, distribuito da I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection.

Prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, in collaborazione con Lucca Crea, la società organizzatrice del Festival, I Love Lucca Comics & Games è il primo film che esplora la manifestazione per restituire, grazie alla forza del racconto cinematografico, l’immagine prismatica di una realtà unica nel panorama italiano e internazionale. Al centro non c’è solo il festival, l’evento in sé, ma le persone che lo vivono, lo alimentano e lo rendono possibile, le loro vite, le loro storie. Sono infatti proprio loro – i partecipanti, i VisitAutori – i protagonisti del film, testimoni e ambassador di un movimento che gentilmente e silenziosamente ne sta cambiando i modelli culturali.

Un racconto dall’interno dell’universo di Lucca Comics & Games – il più grande festival dedicato alle nuove forme di storytelling attraverso media diversi – che ogni anno trasforma la città medievale toscana in un palcoscenico internazionale dove trovano spazio i valori simbolo della manifestazione: community, inclusion, discovery, respect e gratitude.

Il film nasce da un’idea di Andrea Romeo (produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once) e Manlio Castagna (scrittore, regista e critico cinematografico), che firma anche la regia e la sceneggiatura con la collaborazione di Giulia Giapponesi e Alessandro Diele e la supervisione editoriale di Anita Rivaroli. Una storia che intreccia le vite di chi per tutto l’anno attende di ritrovarsi tra vecchie e nuove conoscenze, entrando nel vivo della manifestazione.

Il brano “Lucca Around” che accompagna i titoli di coda del film è scritto da Frankie hi-nrg mc ed eccezionalmente interpretato da Lillo Petrolo.

«Lucca Comics & Games è molto più di un festival: è un organismo vivente, un ecosistema culturale in continua evoluzione. Con questo film abbiamo voluto restituire tutta la forza emotiva e narrativa che da sempre attraversa le sue strade, le sue persone, le sue storie. I LOVE LUCCA COMICS & GAMES nasce da un’urgenza: quella di raccontare, finalmente anche sul grande schermo, il cuore pulsante di una comunità che da quasi sessant’anni ridefinisce cosa significhi fare cultura popolare in Italia e nel mondo. Volevamo un’opera che parlasse agli appassionati, ma anche a chi ancora non conosce questo universo: un viaggio epico e intimo al tempo stesso, che parte da Lucca e arriva ovunque. Vederlo ora prendere forma nel trailer è come assistere all’alba di un sogno condiviso. E il cinema è il luogo perfetto per viverlo insieme». — Andrea Romeo, Produttore e direttore editoriale di I Wonder Pictures e All At Once

«Per noi è un’emozione travolgente essere raccontati in un’opera filmica che pone al centro i nostri partecipanti, i quali, invitati all’azione, costruiscono il senso della nostra manifestazione. È un momento storico senza precedenti, proprio alla soglia del sessantesimo compleanno, e restituisce il senso di un incredibile viaggio cominciato nel 1966 da Rinaldo Traini e poi elevato da Renato Genovese dal 1993. Attendiamo quindi con trepidazione il prossimo abbraccio collettivo del 29 ottobre, con l’inizio della manifestazione: un abbraccio che quest’anno si prolungherà fino alle proiezioni nelle sale cinematografiche». — Emanuele Vietina, Direttore Lucca Comics & Games

La trama ufficiale di I Love Lucca Comics & Games

Con più di 300mila visitatori ogni anno, oltre 900 ospiti e 600 espositori, Lucca Comics & Games è tra le manifestazioni dedicate alla cultura pop più grandi del mondo. Ma è anche molto di più: un’esperienza trasformativa, un punto di incontro capace di portare migliaia di persone a vivere un’esplosione di gioia e creatività. Un luogo che genera felicità. Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi (tra cui il regista Gabriele Mainetti, gli scrittori di best-seller R.L. Stine e Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti, Yoshitaka Amano, Roberto Recchioni…) e l’incontro con alcuni dei visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il regista e scrittore Manlio Castagna mostra la community, i valori e l’esperienza di questo evento unico nel suo genere. Ogni storia, personale e intima, diventa tassello di un viaggio universale, la linea di un arabesco che descrive un mondo di passione, accoglienza e gentilezza, una comunità unita dalle stesse passioni e dalla voglia di stare insieme.