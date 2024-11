The Rookie – stagione 7: lo showrunner confermano 2 episodi per le vacanze

Alexi Hawley, showrunner di The Rookie, stagione 7, conferma che ci saranno due episodi festivi nella prossima stagione, quando inizieranno ad andare in onda i nuovi episodi. La stagione 7 di The Rookie non è stata trasmessa nella consueta fascia oraria autunnale sulla ABC, mentre la stagione completa è stata posticipata al 2025 per adattarsi ai nuovi show in onda sulla rete. Tuttavia, questo significa anche che lo show può sperimentare il modo in cui presentare i suoi nuovi episodi, potenzialmente in riconoscimento della nuova fascia oraria in cui andrà in onda.

Ora, Hawley ha confermato su BlueSky che la stagione 7 di The Rookie includerà “un episodio di San Valentino e un pesce d’aprile”, i due speciali festivi ora ufficialmente in programma. A quanto pare, i creatori sfrutteranno appieno l’inizio tardivo della stagione, promettendo episodi divertenti e tematici per la trama imminente. Ciò indica anche che potrebbero verificarsi molte sorprese nel corso di questi particolari episodi, anche se non è ancora chiaro cosa comporteranno le storie. Scoprite cosa ha detto Hawley qui sotto:

Cosa significa per la settima stagione la conferma di Hawley sugli speciali natalizi di The Rookie

Il finale della sesta stagione di Rookie si è concluso con un grosso cliffhanger: Monica (Bridget Regan) ha fatto evadere Oscar (Matthew Glave) e Jason (Steve Kazee) dalla prigione. Questo minaccia Bailey (Jenna Dewan), ora sposata con Nolan (Nathan Fillion), ma il cui ex marito potrebbe tornare per vendicarsi. Date le dinamiche che un episodio drammatico come quello di San Valentino potrebbe avere, potrebbe essere incentrato su di lui che la cerca. Tuttavia, dato che la Dewan sarà assente dai primi episodi a causa della sua gravidanza nella vita reale, non è chiaro se questo potrebbe essere il caso.

L’episodio del pesce d’aprile è più difficile da definire, in quanto potrebbero verificarsi molti eventi nel corso della stagione 7 che indicheranno quali saranno i punti salienti dell’episodio. Dal momento che il cast di The Rookie è lo stesso del finale della sesta stagione, l’episodio coinvolgerà senza dubbio i personaggi che interagiscono tra loro in modi divertenti e interessanti. Tuttavia, potrebbe anche trattarsi di un caso in cui qualcuno chiama la polizia per uno scherzo e viene arrestato, cosa che può dare il tono giusto e allo stesso tempo offrire una lezione fondamentale su ciò che probabilmente non si dovrebbe fare il giorno del pesce d’aprile.