Jurassic World 5: cosa sappiamo del futuro dopo la fine di La Rinascita

Attenzione: spoiler importanti su Jurassic World – La Rinascita (qui la nostra recensione)

L’ultimo capitolo della longeva saga di fantascienza d’azione di Hollywood, Jurassic World – La Rinascita, lascia qualche spiraglio per un potenziale sequel, ma ci sono ancora grandi punti interrogativi su come questo potrebbe svilupparsi. Quarto film di Jurassic World e settimo film di Jurassic Park, Jurassic World – La Rinascita funge da soft reboot per il franchise.

Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali interpretano tre membri di una spedizione diretta in uno degli ultimi ambienti rimasti sulla Terra in cui i dinosauri possono prosperare. Il loro compito è recuperare campioni di DNA dai tre dinosauri più grandi rimasti sull’isola e, come prevedibile, le cose vanno male.

Il finale di Jurassic World – La Rinascita ha il potenziale di cambiare il franchise, poiché il DNA che i protagonisti raccolgono e riescono a portare via dall’isola potrebbe salvare la vita di milioni di persone in tutto il mondo. Inoltre, apre la possibilità ad altri interessati di mettere le mani sul DNA di dinosauro per scopi tutt’altro che lusinghieri.

Ma la discussione sull’eventualità di un sequel per La Rinascita è appena iniziata. Con recensioni di tutto rispetto (almeno per il franchise di Jurassic Park) e un buon ritorno al botteghino previsto, il terreno è pronto per il proseguimento del franchise, che dura da 32 anni, ma non ci sono certamente garanzie. Come potrebbe essere un potenziale sequel è tutta un’altra questione.