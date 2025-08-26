George MacKay: 10 cose che non sai sull’attore

Il giovane attore George MacKay ha in pochi anni partecipato ad alcuni celebri film, che gli hanno permesso di dimostrare la sua versatilità e le sue doti attoriali. Apprezzato da critica e pubblico, MacKay è ad oggi uno dei nomi su cui puntare per il futuro dell’industria, capace di regalare interpretazioni commoventi e di grande intensità. Per i suoi ruoli, inoltre, ha ricevuto importanti candidature a prestigiosi premi, il che conferma l’attenzione rivolta nei suoi confronti da parte degli esperti del settore.

Ecco 10 cose che non sai di George MacKay.

George MacKay: i suoi film

1. Ha recitato in celebri lungometraggi. George MacKay debutta al cinema nel 2003 con Peter Pan di P. J. Hogan, dove interpreta il piccolo Curly. Dopo alcune esperienze minori, si afferma con Defiance – I giorni del coraggio (2008) e soprattutto con Ragazzi miei (2009), accanto a Clive Owen. Negli anni successivi alterna cinema indipendente e produzioni di respiro internazionale, recitando in Come vivo ora (2013), Sunshine on Leith (2013), Pride (2014), Captain Fantastic (2016) e El Secreto de Marrowbone (2017).

Nel 2018 prende parte a Ophelia e Where Hands Touch, ma la consacrazione definitiva arriva con 1917 (2019) di Sam Mendes, film candidato a dieci premi Oscar, in cui interpreta il giovane soldato Schofield in una delle prove più intense della sua carriera. Nello stesso anno recita in True History of the Kelly Gang.

Negli anni successivi conferma la sua versatilità con film come Munich: The Edge of War (2021), I Came By (2022) e Femme (2023). Nel 2025 è tra i protagonisti di Broken English di Jane Pollard e Iain Forsyth, presentato a Venezia, che lo vede recitare al fianco di Tilda Swinton.

2. Ha recitato in una popolare mini serie TV. Parallelamente alla carriera cinematografica, MacKay è apparso in diverse serie televisive. Ha recitato in Johnny and the Bomb (2006), Tsunami – Il giorno dopo (2006) e The Outcast (2015). La popolarità televisiva arriva nel 2016 grazie a 22.11.63, miniserie tratta dal romanzo di Stephen King, in cui interpreta Bill Turcotte accanto a James Franco.

George MacKay non è su Instagram

3. Non ha un account personale. L’attore non possiede un profilo sul social network Instagram, preferendo mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori che questo inevitabilmente porta con sé. È possibile tuttavia trovare diverse fan page dedicate all’attore, dove è possibile trovare le sue ultime foto e aggiornamenti riguardo i suoi progetti da interprete.

George MacKay e Saoirse Ronan

4. Ha avuto una relazione con la celebre attrice. Nel 2013 MacKay conosce l’attrice Saoirse Ronan sul set del film Come vivo ora, dove interpretano due giovani innamorati. I due attori finiscono infine con l’instaurare una vera relazione sentimentale, confermata poi anche dal regista del film, il quale fu entusiasta della cosa poiché ciò portava ulteriore verità al loro rapporto nel film. Successivamente la loro relazione terminò, ma i due rimasero in buoni rapporti.

George MacKay in Peter Pan

5. Ha ricevuto una lunga preparazione. Nel suo film d’esordio, Peter Pan, l’attore interpreta uno dei celebri bimbi sperduti, per la precisione Ricciolino. Per essere pronto al ruolo MacKay, insieme ai suoi compagni di set, ha ricevuto un lungo addestramento nel combattimento con le spade e in particolare su come dar vita nel miglior modo possibile alle numerose coreografie delle scene di battaglia.

6. Ha continuato gli studi durante le riprese. Al momento delle riprese del film MacKay aveva solo dieci anni. Per questo motivo, mentre recitava nel film, l’attore ha continuato a ricevere un’istruzione, così da non rimanere indietro con i programmi scolastici. Allo stesso tempo, poiché le riprese si svolgevano in Australia, MacKay ebbe la possibilità durante le pause di prendere lezioni di nuoto per vedere dal vivo la Grande Barriera Corallina.

George MacKay in 1917

7. Ha ricevuto importanti riconoscimenti. Per il suo ruolo del soldato Schofield nel film candidato agli Oscar 1917, MacKay è stato nominato come miglior attore ai Satellite Awards, e ha inoltre ricevuto premi al Festival di Santa Barbara e dal London Critics Circle Film Awards.

8. Si è dovuto sottoporre a diversi mesi di prove. Per poter realizzare il film con una serie di lunghi piani sequenza, il regista Sam Mendes ha richiesto agli attori dei lunghi periodi di prova. In quanto protagonista, MacKay ha così partecipato ad oltre sei mesi di prove, al fine di imparare perfettamente ogni dettaglio, battuta o movimento richiesto ai fini della riuscita delle riprese.

George MacKay in Captain Fantastic

9. Si è preparato fisicamente per il ruolo. Nel film Captain Fantastic, l’attore ricopre il ruolo di Bodevan, figlio maggiore del protagonista. Questi è solito fare esercizi di yoga, e per comprendere e riuscire al meglio in tale pratica l’attore si è sottoposto ad esercizi a riguardo per circa quattro ore al giorno.

George MacKay: età e altezza

10. George MacKay è nato a Londra, in Inghilterra, il 13 marzo 1992. L’attore è alto complessivamente 183 centimetri.

Fonte: IMDb