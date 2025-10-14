Melissa McBride di The Walking Dead spiega il bacio di Carol a Daryl Dixon

L’ultimo episodio di The Walking Dead: Daryl Dixon ha visto un bacio con Carol Peletier, e la star Melissa McBride ha rivelato cosa ha significato quel momento per il suo personaggio. Dopo aver recitato in The Walking Dead per 11 stagioni, McBride si è unita a Daryl Dixon come personaggio fisso della serie a partire dalla seconda stagione. Tuttavia, le trame romantiche che coinvolgono Carol sono state poche e sporadiche.

McBride ha parlato con Entertainment Weekly del bacio di Carol con Antonio durante la stagione 3 di The Walking Dead, episodio 6, “Contrabando”, e ha ammesso che era “da un po’” che il suo personaggio non aveva scene romantiche nella serie.

Dato che Carol non aveva idea se avrebbe mai rivisto Antonio, e con la posta in gioco così alta (come far uscire di nascosto suo figlio Roberto), il bacio è sembrato un passo naturale per entrambi, che l’attrice ha definito “dolce”.

Tuttavia, il bacio porterà Carol a mettere in discussione tutto. Potrebbe iniziare a chiedersi se Antonio l’abbia baciata solo perché era in uno stato di disperazione mentre cercava di salvare suo figlio. “Farà qualsiasi cosa per salvare suo figlio? È parte di questo?” si è chiesta McBride.

Nonostante Carol potesse dubitare delle sue decisioni, McBride ha amato i piccoli momenti che circondavano il legame tra Carol e Antonio. Carol è entrata nel suo “spazio nel villaggio” e ha avuto la possibilità di sperimentare le cose dal suo punto di vista e ciò che lo rende felice.

Sono anche solo le piccole cose, come le foto appese al muro, che le hanno rivelato molto su chi è veramente Antonio: è un “mistero” e un “uomo interessante”, e McBride ha apprezzato il fatto che Carol abbia incontrato una persona del genere.

I fan potrebbero avere reazioni forti al bacio tra Carol e Antonio, sia positive che negative, ma McBride spera che gli spettatori tifino affinché questi due personaggi vivano esperienze che li rendano felici, anche se rare. Secondo lei, nonostante stiano cercando di sopravvivere all’apocalisse zombie, Carol e Antonio meritano di “evolversi” come personaggi e di “vivere la vita”. Leggi i suoi commenti qui sotto:

È passato un po’ di tempo. Lui è solo grato, e poi c’è un’ondata di emozioni. Lei deve andare, deve portare Roberto fuori da lì, e si chiede cosa fare con questo. La posta in gioco è altissima, e lo rivedrà mai più? È anche molto dolce.

Cosa significa questo bacio? Lei potrebbe chiedersi cosa significhi quel bacio. È di un uomo che vuole disperatamente salvare suo figlio, e questo ha qualcosa a che fare con questo? Lei sta andando a prenderlo per portarlo in salvo, e lui farà di tutto per salvare suo figlio? Fa parte di questo?

Sai cosa mi piace? Mi piace che lei sia nel suo spazio in questo villaggio che è, per la maggior parte, quasi indenne da ciò che sta accadendo nel mondo. Lei è nel suo spazio, quindi sta vivendo la sua esperienza, e si può capire molto di una persona dalle sue cose. Le foto e i poster sul muro, le macchine fotografiche, le bobine di pellicola, la TV. Probabilmente è la prima volta dopo molto tempo che lei viene informata così tanto su qualcuno vedendolo nel suo ambiente. Lui è una tale curiosità per lei, un mistero e semplicemente un uomo interessante. Mi piace questo aspetto che ho modo di incontrare.

Stiamo raccontando una storia, e questi personaggi evolvono e vivono delle esperienze. E spero che sia quello che vogliono per loro. Comunque vada a finire, che finisca ora o più avanti, vogliamo che vivano la vita, l’amore e ogni genere di esperienza, sia insieme che separatamente.

Quando è uscito il primo Walking Dead, Carol era in una situazione vulnerabile perché aveva una relazione violenta che è finita quando i vaganti hanno attaccato il suo compagno. Più tardi, sua figlia Sophia si è trasformata in un vagante; questa grande rivelazione per gli spettatori, quando è uscita dal fienile, è stata una delle scene più iconiche dell’intera serie.

Da allora, la situazione sentimentale di Carol non è cambiata molto, anche se ha avuto una relazione con Tobin e si è sposata con Ezekiel.

L’arrivo di Antonio durante la terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon è avvenuto in un momento in cui lui e Carol potevano aver bisogno l’uno dell’altra più che mai. Come ha detto McBride, Antonio è in uno stato di disperazione per suo figlio, ma il legame tra lui e Carol sembra ancora genuino.

Solo il tempo dirà se finiranno per continuare questa storia d’amore in The Walking Dead: Daryl Dixon; se così fosse, sarebbe un momento meritato per questi due personaggi.