La donna della cabina numero 10: finale e cosa è successo alla vittima spiegato in dettaglio da Keira Knightley e dal regista

La donna della cabina numero 10 porta la ricerca della verità di Laura “Lo” Blacklock (Keira Knightley) a un finale sorprendentemente felice, dopo la rivelazione del colpo di scena su cui ruota la trama. Basato sull’omonimo romanzo di Ruth Ware, il nuovo thriller di Netflix segue Lo, una pluripremiata giornalista del Guardian, che accetta quello che crede sarà un incarico facile: seguire un’iniziativa di beneficenza su uno yacht di lusso.

Il miliardario Richard Blummer (Guy Pearce) sta organizzando l’evento per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro, a causa della diagnosi di sua moglie Anne (Lisa Loven Kongsli). Lo incontra brevemente Anne, che le rivela di voler donare tutti i suoi beni dopo la sua morte. Quella notte, Lo vede la donna nella cabina accanto alla sua essere gettata in mare, ma nessuno le crede quando tutti i passeggeri vengono ritrovati.

“Non è una storia con un narratore inaffidabile”, afferma la regista Simone Stone in un’intervista con Netflix. “Il pubblico non mette mai in dubbio che questa persona abbia visto ciò che ha visto. Si è completamente d’accordo con lei e lo si accetta come un fatto. È la sua lotta contro una cospirazione.”

Chi era la donna nella cabina 10 e chi l’ha uccisa, spiegato

Quando Laura torna da Anne il giorno dopo, lei la liquida e ci sono alcune incongruenze nel suo comportamento. Attraverso una pericolosa indagine, Lo scopre che la donna gettata in mare era proprio Anne. Carrie (Gitte Witt), che Lo ha incontrato brevemente prima dell’omicidio, è una sosia assunta da Richard per sostituire sua moglie dopo averla uccisa, per riprendere il controllo della fortuna.

“Ho pensato che la conversazione sul presupposto patriarcale di poter semplicemente sostituire le donne, come se fossero sacrificabili, di poterle eliminare e andare avanti, fosse il fulcro del film”, dice Stone. Mentre Carrie inizialmente cerca di convincere Lo a smettere di cercare risposte, Lo la costringe a riconsiderare la questione quando le fa notare che Carrie non sarà mai al sicuro da Blummer, poiché il suo piano dipende dal suo silenzio.

L’ex fidanzato di Laura, Ben (David Ajala), un fotografo che sta seguendo la crociera, viene tragicamente ucciso mentre la aiuta a fuggire per tornare a terra e partecipare al gala, in modo che lei possa smascherare Blummer. Quando Carrie conferma la storia, Lo riesce a impedire a Blummer di fuggire con l’aiuto di Sigrid (Amanda Collin), il capo della sicurezza della crociera. La fortuna di Anne viene donata secondo i suoi desideri.

Lo torna al The Guardian e scrive una versione della storia con un tono ottimista, sottolineando che Anne e coloro che hanno aiutato Lo a fuggire hanno fatto del bene. Lo e Carrie sembrano rimanere amiche. “Una volta che Lo capisce che sta succedendo qualcosa, non accetta un no come risposta”, dice Knightley (anche a Netflix). “Lei va avanti e va avanti e va avanti”.

La donna della cabina numero 10 parla in parte di Lo, una giornalista che sta iniziando a disilludersi del suo lavoro, ma che viene ricordata del bene che c’è nelle persone. È traumatizzata perché (prima degli eventi del film) una donna che aveva accettato di parlare con lei come testimone del traffico di esseri umani è stata uccisa per impedirlo. Lo si ritrova quindi a lottare per la sua vita per scoprire la verità.

La donna della cabina numero 10 ha debuttato con un punteggio deludente su Rotten Tomatoes, ma è comunque diventato un successo mondiale su Netflix. La donna della cabina numero 10 offre un approccio unico al genere giallo, con immagini eleganti e una performance ovviamente eccellente della Knightley, e la sua conclusione illustra la chiara visione che la produzione aveva dei temi della storia.