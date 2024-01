- Pubblicità -

Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey e Tayme Thapthimthong si uniscono al cast del terzo ciclo di episodi di The White Lotus, la premiatissima satira di Mike White targata HBO le cui prime due stagioni sono disponibili su Sky e in streaming solo su NOW.

Accanto ai nomi appena annunciati, il ritorno nel cast, direttamente dalla prima stagione, di Natasha Rothwell. La serie, che batterà il primo ciak a febbraio e che arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, verrà girata a Koh Samui, Phuket e Bangkok e seguirà le vicende di un nuovo gruppo di vacanzieri in un altro resort The White Lotus.

La prima stagione, arrivata nell’estate del 2021 e ambientata alle Hawaii, ha ricevuto ben 20 nomination agli Emmy Awards in 13 categorie, portando a casa 10 statuette, più di qualunque altra serie quell’anno – incluso il premio come miglior miniserie. Il secondo ciclo di episodi, che ha debuttato nel dicembre 2022, è invece ambientato in Sicilia e ha fatto sue addirittura 23 nomination ai prossimi Emmy, fra cui quella per miglior serie drammatica.

The White Lotus è create, scritta e diretta da Mike White; produttori esecutivi sono Mike White, David Bernad and Mark Kamine.