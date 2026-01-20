Festival di Berlino 2026: annunciato il programma

La Berlinale ha annunciato i titoli selezionati per il Concorso principale e per Perspectives, la sezione competitiva dedicata ai film d’esordio, della sua 76ª edizione, in programma dal 12 al 22 febbraio.

Alla sua seconda edizione alla guida del festival, la direttrice Tricia Tuttle e il suo team di programmazione hanno presentato un Concorso di 22 titoli, ampio e trasversale, che combina nuove opere di registi acclamati dalla critica con una selezione di film interpretati da star di primo piano, pensati anche per garantire visibilità e glamour sul red carpet.

Tra i titoli di punta figurano At The Sea di Kornél Mundruczó, con Amy Adams nel ruolo di una donna che torna nella casa di famiglia sulla spiaggia dopo un periodo in riabilitazione; l’attesissimo Rosebush Pruning di Karim Aïnouz, con Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning e Pamela Anderson; e Rose di Markus Schleinzer, che vede Sandra Hüller in uno dei suoi primi importanti ruoli cinematografici dopo le interpretazioni nominate all’Oscar in Anatomia di una caduta e La zona d’interesse.

CONCORSO UFFICIALE – BERLINALE 2026

At the Sea

di Kornél Mundruczó | con Amy Adams, Murray Bartlett, Chloe East, Brett Goldstein, Dan Levy

USA / Ungheria 2026 – Competition | World Premiere

Dopo un periodo in riabilitazione, una donna torna nella casa di famiglia a Cape Cod, dove la sobrietà la costringe a confrontarsi con traumi sepolti e con la domanda, allo stesso tempo spaventosa e inevitabile, su chi sia senza la sua carriera di ballerina.

Dao

di Alain Gomis | con Katy Correa, D’Johé Kouadio, Samir Guesmi, Mike Etienne, Nicolas Gomis

Francia / Senegal / Guinea-Bissau 2026 – Competition | World Premiere

Il film intreccia due celebrazioni della vita — un matrimonio in Francia e una commemorazione in Guinea-Bissau — legandole organicamente ai fili di una famiglia e di un’eredità che vivono e viaggiano tra questi due mondi, in un movimento circolare e continuo che incornicia la realtà.

Dust

di Anke Blondé | con Arieh Worthalter, Jan Hammenecker, Thibaud Dooms, Anthony Welsh

Belgio / Polonia / Grecia / Regno Unito 2026 – Competition | World Premiere

Alla fine degli anni Novanta, durante l’apice del boom tecnologico belga, gli imprenditori visionari Luc e Geert assistono al crollo del loro impero quando emergono le notizie sulla frode. Con un solo giorno di libertà rimasto, i due si separano, ciascuno in cerca di una possibile redenzione.

Home Stories (Etwas ganz Besonderes)

di Eva Trobisch | con Frida Hornemann, Max Riemelt, Eva Löbau, Gina Henkel, Rahel Ohm

Germania 2026 – Competition | World Premiere

«Chi sei e cosa ti definisce?», chiede a Lea la troupe di un reality show di talenti. Lei non lo sa. Da questa domanda prende avvio una ricerca di identità che si sviluppa all’interno e oltre l’hotel di famiglia, immerso nelle foreste dell’ex Germania Est.

Everybody Digs Bill Evans

di Grant Gee | con Anders Danielsen Lie, Bill Pullman, Laurie Metcalf

Irlanda / Regno Unito 2026 – Competition | World Premiere

All’apice della sua carriera, il leggendario pianista jazz Bill Evans perde il suo bassista e compagno musicale in un tragico incidente automobilistico. Il film ritrae la vita interiore di un genio che deve imparare come, a volte, anche un’interruzione faccia parte della musica.

Yellow Letters (Gelbe Briefe)

di İlker Çatak | con Özgü Namal, Tansu Biçer, Leyla Smyrna Cabas, İpek Bilgin

Germania / Francia / Turchia 2026 – Competition | World Premiere

La vita procede serenamente per Derya e Aziz, celebre coppia di artisti turchi, fino a un incidente durante la prima del loro spettacolo. Improvvisamente presi di mira dallo Stato e costretti a conciliare ideali e necessità materiali, vedono il loro matrimonio spinto verso il punto di rottura.

Josephine

di Beth de Araújo | con Channing Tatum, Gemma Chan, Mason Reeves, Phillip Ettinger, Syra McCarthy

USA 2025 – Competition | International Premiere

Dopo che la piccola Josephine, otto anni, assiste accidentalmente a un crimine a Golden Gate Park, inizia a manifestare comportamenti violenti nel tentativo di proteggere se stessa. Il trauma emotivo genera conflitti tra i genitori, impegnati a cercare giustizia e un modo per farla sentire di nuovo al sicuro.

Salvation (Kurtuluş)

di Emin Alper | con Caner Cindoruk, Berkay Ateş, Feyyaz Duman, Naz Göktan, Özlem Taş

Turchia / Francia / Paesi Bassi / Grecia / Svezia / Arabia Saudita 2026 – Competition | World Premiere

In un villaggio remoto, il ritorno di un clan precedentemente esiliato riaccende una faida territoriale che dura da decenni. Attratto da visioni divine, Mesut sfida la leadership del fratello per salvare il suo popolo, senza sapere se questo nuovo percorso porterà alla salvezza o alla tragedia.

The Loneliest Man in Town

di Tizza Covi, Rainer Frimmel | con Alois Koch, Brigitte Meduna, Alfred Blechinger, Flurina Schneider

Austria 2026 – Competition | World Premiere

Il musicista blues Al Cook vive in un appartamento colmo di ricordi. All’esterno, il mondo continua a scorrere senza di lui. Quando la sua casa viene destinata alla demolizione, dalle rovine della sua esistenza riaffiora improvvisamente un sogno dimenticato da tempo.

My Wife Cries (Meine Frau weint)

di Angela Schanelec | con Vladimir Vulević, Agathe Bonitzer, Birte Schnöink, Pauline Rebmann, Clara Gostynski

Germania / Francia 2026 – Competition | World Premiere

Durante una giornata di lavoro ordinaria in un cantiere, Thomas, gruista quarantenne, riceve una telefonata dalla moglie: deve andare a prenderla in ospedale. Una volta arrivato, la trova seduta da sola su una panchina del parco, in lacrime.

Flies (Moscas)

di Fernando Eimbcke | con Teresita Sánchez, Bastian Escobar, Hugo Ramírez

Messico 2026 – Competition | World Premiere

Olga affitta una stanza a un uomo la cui moglie è stata ricoverata in un ospedale vicino. Tuttavia, l’uomo introduce di nascosto nella stanza il figlio di nove anni. Questo segreto finisce per incrinare il mondo attentamente controllato di Olga, mentre le loro vite iniziano a intrecciarsi.

A New Dawn

di Yoshitoshi Shinomiya | con Riku Hagiwara, Kotone Furukawa

Giappone / Francia 2025 – Competition | World Premiere | Debut film | Animation

Keitaro vive in una fabbrica di fuochi d’artificio prossima alla chiusura. Determinato a svelare il mistero dello Shuhari, un fuoco d’artificio mitico creato dal padre prima di scomparire senza lasciare traccia, vuole lanciarlo prima che la fabbrica chiuda definitivamente.

Nina Roza

di Genevieve Dulude-de Celles | con Galin Stoev, Ekaterina Stanina, Sofia Stanina, Chiara Caselli, Michelle Tzontchev

Canada / Italia / Bulgaria / Belgio 2026 – Competition | World Premiere

Un mercante d’arte viaggia dal Québec alla terra che aveva abbandonato per vedere i dipinti di un’elusiva bambina prodigio che vive nella campagna bulgara. Solo osservando direttamente le sue opere potrà stabilire se si tratti di una frode o di un genio.

Queen at Sea

di Lance Hammer | con Juliette Binoche, Tom Courtenay, Anna Calder-Marshall, Florence Hunt

Regno Unito / USA 2026 – Competition | World Premiere

Mentre una demenza avanzata erode la capacità di una donna anziana di comunicare la propria vita interiore, il marito e la figlia cercano di agire nel suo miglior interesse, muovendosi tra amore e i fragili confini che separano cura, protezione e autonomia.

Rosebush Pruning

di Karim Aïnouz | con Callum Turner, Riley Keough, Jamie Bell, Elle Fanning, Pamela Anderson

Italia / Germania / Spagna / Regno Unito 2026 – Competition | World Premiere

In una villa spagnola, i fratelli americani Jack, Ed, Anna e Robert si abbandonano all’isolamento e alla ricchezza ereditata. Quando Jack vuole andare a vivere con la sua compagna ed Ed scopre la verità sulla morte della madre, il fragile tessuto familiare inizia a disfarsi.

Rose

di Markus Schleinzer | con Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt, Godehard Giese, Augustino Renken

Austria / Germania 2026 – Competition | World Premiere

All’inizio del XVII secolo, un soldato arriva in un villaggio protestante isolato in Germania, sostenendo di essere l’erede di una fattoria abbandonata. Sebbene si dimostri un uomo onesto, i sospetti degli abitanti sulla sua identità crescono fino a costringerli a una resa dei conti.

Soumsoum, the Night of the Stars (Soumsoum, la nuit des astres)

di Mahamat-Saleh Haroun | con Maïmouna Miawama, Ériq Ebouaney, Achouackh Abakar Souleymane

Francia / Ciad 2026 – Competition | World Premiere

La diciassettenne Kellou è dotata di poteri soprannaturali che non comprende. Il suo turbamento e la sua incertezza cambiano solo quando incontra Aya. È un incontro con il destino che dà forma a un mondo mistico in cui visibile e invisibile convergono.

In a Whisper (À Voix Basse)

di Leyla Bouzid | con Eya Bouteraa, Hiam Abbass, Marion Barbeau, Feriel Chamari

Francia / Tunisia 2026 – Competition | World Premiere

Lilia torna in Tunisia per il funerale dello zio e si riunisce con una famiglia che non sa nulla della sua vita a Parigi, in particolare della sua vita sentimentale. Decisa ad affrontare i segreti familiari, Lilia cerca di svelare il mistero della morte improvvisa dello zio.

Wolfram

di Warwick Thornton | con Deborah Mailman, Erroll Shand, Joe Bird, Thomas M Wright, Ferdinand Hoang

Australia 2025 – Competition | International Premiere

Australia, anni Trenta, frontiera coloniale. Due fuorilegge arroganti arrivano in una città mineraria e scatenano un’ondata di crudeltà. Tre bambini colgono l’occasione per liberarsi dai loro padroni bianchi e attraversare il “sweet country” dell’Australia centrale.

We Are All Strangers (Wo Men Bu Shi Mo Sheng Ren)

di Anthony Chen | con Yeo Yann Yann, Koh Jia Ler, Andi Lim, Regene Lim

Singapore 2026 – Competition | World Premiere

Un evento che cambia la vita costringe Junyang, ventunenne, e la sua ragazza a fare i conti con la realtà. Allo stesso tempo, mentre il padre di Junyang fatica a mantenere insieme la loro modesta esistenza, l’ingresso di una donna nella sua vita costringe entrambe le generazioni a ridefinire il concetto di famiglia.

YO Love is a Rebellious Bird

di Anna Fitch, Banker White | con Yolanda Shea

USA 2026 – Competition | World Premiere | Documentary form

Anna trascorre dieci anni costruendo una replica in scala 1:3 della casa della sua amica scomparsa Yo, abbastanza grande da poterci entrare, insieme a un pupazzo che la rappresenta. Quando si sono conosciute, Yo aveva 73 anni e Anna 24, ma tra loro è nato un legame profondo che ha sfidato la distanza di età ed esperienza.

Nightborn (Yön Lapsi)

di Hanna Bergholm | con Seidi Haarla, Rupert Grint

Finlandia / Lituania / Francia / Regno Unito 2026 – Competition | World Premiere

Desiderosi di mettere su famiglia, Saga e Jon si trasferiscono nella casa d’infanzia di lei, in una foresta finlandese. Dopo la nascita del bambino, però, il sogno di un figlio perfetto si trasforma in un incubo, e solo Saga sembra percepire la verità inquietante che si cela dietro gli eventi.

PERSPECTIVES – CONCORSO OPERE PRIME

17

di Kosara Mitic | con Eva Kostic, Martina Danilovska, Dame Joveski, Eva Stojchevska, Petar Manic

Macedonia del Nord / Serbia / Slovenia 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Durante una gita scolastica, la diciassettenne Sara nasconde un segreto. Quando il viaggio prende una piega fuori controllo e Sara assiste all’aggressione sessuale di una compagna di classe, lei e la ragazza stringono un legame destinato a durare per sempre.

Animol

di Ashley Walters | con Tut Nyuot, Vladyslav Baliuk, Sekou Diaby, Stephen Graham, Sharon Duncan-Brewster

Regno Unito 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

All’interno di un istituto penale minorile, Troy viene catapultato fin dal suo arrivo in un mondo brutale fatto di gang, lealtà e violenza. Quando tra lui e un altro detenuto nasce un legame silenzioso, questo diventa una pericolosa vulnerabilità per entrambi.

Chronicles From the Siege

di Abdallah Alkhatib | con Nadeem Rimawi, Saja Kilani, Maria Zreik, Emad Azmi, Idir Benaibouche

Algeria / Francia / Palestina 2026 – Perspectives | World Premiere

Quando la loro città viene posta sotto assedio, la vita di un gruppo di persone comuni viene stravolta, costringendo ciascuno di loro ad affrontare scelte impossibili nella ricerca di ciò che ritengono essere la sopravvivenza in una zona di guerra.

The River Train (El Tren Fluvial)

di Lorenzo Ferro, Lucas A. Vignale | con Milo Barria, Rita Pauls, Mariano Barria, Fabián Casas, Lucrecia Pazos

Argentina 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Milo, nove anni, vive in un remoto villaggio argentino dove studia il Malambo, una danza popolare ricca di virtuosismo. È un ballerino eccellente, ma il suo unico desiderio è fuggire dalla campagna salendo su un treno diretto verso la Buenos Aires dei suoi sogni.

Filipiñana

di Rafael Manuel | con Jorrybell Agoto, Carmen Castellanos, Teroy Guzman, Carlitos Siguion-Reyna, Nour Houshmand

Singapore / Regno Unito / Filippine / Francia / Paesi Bassi 2026 – Perspectives | European Premiere | Debut film

La nuova arrivata Isabel prova un’attrazione inspiegabile per il dottor Palanca, presidente del country club in cui lavora. Ricomponendo il quadro violento che si nasconde sotto le superfici immacolate del club, Isabel comprende che lei e Palanca sono legati da una storia oscura condivisa.

Forest High (Forêt Ivre)

di Manon Coubia | con Salomé Richard, Aurélia Petit, Anne Coesens, Arthur Marbaix, Yoann Zimmer

Belgio / Francia 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Nelle Alpi settentrionali, Anne, Hélène e Suzanne si alternano nella gestione di un rifugio di montagna. Con il passare delle stagioni, escursionisti vanno e vengono. Le storie nascono e svaniscono, lasciando ciascuna di loro a confrontarsi con il silenzio della solitudine scelta e con la poesia della natura.

The Red Hangar (Hangar rojo)

di Juan Pablo Sallato | con Nicolás Zárate, Boris Quercia, Marcial Tagle, Catalina Stuardo, Aron Hernández

Cile / Argentina / Italia 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Mentre in Cile si svolge il colpo di Stato militare del 1973, il capitano dell’aeronautica Jorge Silva è diviso tra dovere e coscienza, mentre la sua accademia si trasforma in un centro di detenzione.

Der Heimatlose (Trial of Hein)

di Kai Stänicke | con Paul Boche, Philip Froissant, Emilia Schüle, Stephanie Amarell

Germania 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Dopo quattordici anni di assenza, Hein torna nel suo villaggio natale su un’isola remota, solo per scoprire che la comunità, un tempo molto unita, non lo riconosce più. Sospettando che sia un impostore, gli abitanti pretendono un processo per stabilire la sua vera identità.

Nosso segredo (Our Secret)

di Grace Passô | con Efraim Santos, Flip, Jéssica Gaspar, Ju Colombo, Marisa Revert

Brasile / Portogallo 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Una famiglia si muove in silenzio all’interno della propria casa, cercando di ricostruire la propria vita dopo una perdita recente. Ognuno elabora il lutto in solitudine, finché il figlio più piccolo rivela un segreto che permette a tutti di capire che solo unendosi, con amore e coraggio, possono sfidare il dolore.

A Prayer for the Dying

di Dara Van Dusen | con Johnny Flynn, John C. Reilly, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh

Norvegia / Grecia / Regno Unito / Svezia 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

All’indomani della Guerra Civile americana, il sogno del veterano Jacob Hansen di iniziare una nuova vita a Friendship, nel Wisconsin, si trasforma in un incubo. Mentre un’epidemia diffonde il caos, Jacob — sceriffo, becchino e pastore — deve lottare per salvare la sua città, la sua famiglia e la sua anima.

Take Me Home

di Liz Sargent | con Anna Sargent, Victor Slezak, Ali Ahn, Marceline Hugot, Shane Harper

USA 2026 – Perspectives | International Premiere | Debut film

Anna, una donna di 38 anni con una disabilità cognitiva, si prende cura dei genitori adottivi anziani fino a quando un’ondata di caldo in Florida sconvolge la famiglia e la sua routine. Questo dramma intimo analizza le mutevoli esigenze che gravano su una famiglia particolarmente vulnerabile.

Truly Naked

di Muriel d’Ansembourg | con Caolán O’Gorman, Andrew Howard, Alessa Savage, Safiya Benaddi, Lyndsey Marshal

Paesi Bassi / Belgio / Francia 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Un adolescente introverso, che ha conosciuto il sesso solo attraverso l’obiettivo della macchina da presa lavorando per l’industria pornografica del padre, è costretto a uscire da dietro la camera quando una compagna di classe determinata lo sfida a vivere una connessione reale.

Where To?

di Assaf Machnes | con Ehab Salami, Ido Tako, Milan Peschel, Rama Nasrallah, Raheeq Haj Yahia-Suleiman

Israele / Germania 2026 – Perspectives | World Premiere | Debut film

Hassan, autista Uber palestinese di 55 anni, accompagna i nottambuli attraverso le infinite notti berlinesi. Amir, un giovane israeliano che rischia di perdersi in quelle stesse notti, diventa un suo passeggero abituale quando tra i due nasce un legame segnato dal dolore.