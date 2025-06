Una battuta nel trailer di Alien: Earth anticipa sottilmente l’apparizione del più grande rivale dello Xenomorfo

Il trailer di Alien: Earth potrebbe aver anticipato il prossimo scontro tra Alien e Predator, mentre le due saghe si avvicinano all’inevitabile rivincita. La prima serie TV dedicata ad Alien, Alien: Earth di FX, è ambientata nel 2120 e segue un gruppo di soldati tattici inviati a indagare su un’astronave precipitata sulla Terra con a bordo cinque diverse forme di vita. Sebbene si possa presumere che uno di questi esemplari sia uno Xenomorfo, resta da vedere cosa altro incontreranno i soldati.

Sette anni dopo Alien: Covenant, la saga di Alien è tornata con Alien: Romulus del 2024, che ha riscosso un grande successo di critica e pubblico. Sebbene Romulus fosse un film molto autonomo che prendeva molto in prestito dai primi due film di Alien, ha posto le basi per un futuro entusiasmante. Allo stesso modo, dopo che Prey di Hulu ha resuscitato la serie Predator, la classe di cacciatori più letale del cinema sta tornando sul grande schermo con Predator: Badlands. È interessante notare che non solo il trailer di Predator: Badlands includeva un importante collegamento con Alien, ma ora anche il trailer di Alien: Earth potrebbe aver fatto riferimento a Predator.

Alien: Earth definisce i mostri “predatori” nel primo trailer

Lo Xenomorfo non sarà l’unica minaccia dello show

Verso la fine del trailer di Alien: Earth, uno degli scienziati definisce le forme di vita “specie invasive” e anche “predatrici”. Non è chiaro se lo scienziato stesse usando entrambi i termini per riferirsi a tutte e cinque le specie, ma il fatto è che la scelta delle parole è piuttosto interessante. Data la storia comune dei franchise di Alien e Predator, è difficile sentire la parola “predatori” in un progetto Alien senza associarla agli Yautja, specialmente nel contesto di specie aliene letali.

Il primo crossover tra Alien e Predator è avvenuto nel fumetto della Dark Horse Aliens vs. Predator, pubblicato per la prima volta nel 1989, un anno prima che Predator 2 includesse un teschio di Xenomorfo nella parete dei trofei del Predator.

Sebbene la maggior parte delle discussioni su Alien: Earth riguardino il modo in cui la serie porterà uno Xenomorfo sulla Terra senza stravolgere la tradizione consolidata del franchise, ora sono più interessato a scoprire gli altri mostri che incontreremo. Lo Xenomorfo sarà anche l’organismo più perfetto che esista, ma ciò non significa che non ci siano altre creature affascinanti e letali là fuori. Anche se nessuno dei mostri della serie è uno Yautja, la minaccia più grande di Alien: Earth potrebbe non essere nemmeno uno Xenomorfo.

Potrebbe essere interessante che lo Xenomorfo sia il “male minore” della serie, con gli umani e i sintetici costretti ad allearsi con l’Alieno del titolo contro le altre specie. Stranamente, questo sarebbe in qualche modo simile a ciò che è successo in Alien vs. Predator.