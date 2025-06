Il regista di John Wick conferma il ritorno di Keanu Reeves nello spin-off di Donnie Yen dedicato a Caine

Lo sceneggiatore e regista di John Wick, Chad Stahelski, rivela se l’assassino interpretato da Keanu Reeves apparirà nello spin-off di Caine con Donnie Yen. Presentato in John Wick: Capitolo 4, Caine è un assassino altamente qualificato che è stato costretto da Vincent Bisset de Gramont a uccidere il suo vecchio amico John Wick. Nelle scene post-crediti, Caine è stato attaccato dalla figlia di Koji Shimazu, Akira Shimazu, mentre si recava a trovare sua figlia. Il progetto è stato confermato in fase di sviluppo nell’estate del 2024 e dovrebbe entrare in produzione entro la fine dell’anno.

In un’intervista con The Hollywood Reporter, Stahelski ha rivelato se Baba Yaga apparirà nel film. Il creatore della serie ha confermato che John Wick non sarà presente nello spin-off su Caine. Ha inoltre spiegato che, essendo il progetto “un omaggio ai film di kung fu”, concentrarsi sul personaggio di Yen e sul suo mondo permetterà loro di rimanere fedeli al sottogenere. Leggi il suo commento qui sotto:

Lo spin-off con Donny Yen non avrà il personaggio di John Wick. Ci sarà Donny Yen ed è un omaggio ai film di kung fu. Se John Wick 1 era incentrato su Charles Bronson e Lee Marvin, questo è incentrato su Chow Yun-fat, John Woo e Wong Kar-wai. Quindi penso che sia un po’ più facile da far capire al pubblico perché è un sottogenere che amiamo.

Cosa significa questo per lo spin-off di Caine

Lo spin-off di Caine si distingue facilmente dagli altri film di John Wick

Il finale di John Wick: Chapter 4 prepara essenzialmente il terreno per lo spin-off Caine. In precedenza era stato confermato che Rina Sawayama avrebbe ripreso il ruolo di Akira nel prossimo film che esplora il loro scontro dopo gli eventi del quarto capitolo, in cui Caine ha ucciso il padre di Akira, che ha scelto di combattere nonostante Caine gli avesse offerto una via d’uscita. Stahelski, che è il produttore dello spin-off, fa luce sugli stili di combattimento del progetto, chiarendo che il film di Yen sarà molto diverso dai precedenti film di John Wick.

L’assassino interpretato da Reeves era presumibilmente morto alla fine del Capitolo 4. Con John Wick 5 che prende una nuova direzione e racconta una storia diversa, lontana dall’Alto Consiglio, questo potrebbe spiegare perché lo spin-off Caine non vede la sua partecipazione. È anche possibile che il prossimo spin-off sia ambientato in un luogo molto diverso dal sequel.