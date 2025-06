Alien: Earth, il trailer anticipa i familiari “mostri” che terrorizzano i sintetici nella serie prequel della FX

È stato pubblicato un nuovo trailer di Alien: Earth, che rivela ulteriori dettagli sulla serie prequel di FX e sul suo ruolo nel franchise. La prossima serie TV prequel di Alien: Earth è incentrata su un’astronave che precipita sulla Terra e sul team incaricato di indagare sull’incidente, che scopre che uno Xenomorfo è salito a bordo. La serie è stata creata da Noah Hawley, noto soprattutto per il suo lavoro su Fargo di FX. Il cast è composto da Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Alex Lawther e Samuel Blenkin nei ruoli principali, insieme a molti altri.

Ora, FX Networks ha pubblicato un nuovo trailer di Alien: Earth, che offre ulteriori dettagli sulla serie in arrivo. Il trailer mostra l’astronave USCSS Maginot che precipita in una città, con una squadra di sintetici inviata a indagare. Tra questi c’è una bambina di nome Wendy (Chandler), la cui coscienza è stata trasferita in un corpo sintetico adulto. Si scopre presto che a bordo della nave c’erano almeno cinque soggetti extraterrestri, tra cui almeno uno Xenomorfo.

Powered by

Tuttavia, il trailer accenna alla presenza di altre creature aliene, che sembrano avere un impatto psichico su Wendy. Altre immagini mostrano sintetici e umani terrorizzati dalle minacce aliene ora presenti sulla Terra, tra cui numerose rapide apparizioni dello Xenomorfo. Il trailer si conclude confermando la data di premiere della serie, martedì 12 agosto. Guarda il trailer completo qui sotto:​​​​

Cosa rivela il trailer di Alien: Earth sulla serie TV

Il trailer completo di Alien: Earth mostra quanto la serie attinga dai film Alien pur mantenendo una trama originale. Sebbene gli Xenomorfi saranno una delle minacce principali della serie, sono solo uno dei cinque diversi tipi di organismi extraterrestri che ora vagano liberi sulla Terra. Tra questi c’è una creatura simile a una medusa vista nel trailer, insieme a una struttura simile a un uovo. Anche se potrebbe trattarsi del luogo in cui è ospitato un Facehugger, potrebbe anche essere un mostro completamente nuovo ed esclusivo della serie.

I membri principali del team presentati inizialmente sembrano essere sintetici, e la serie potrebbe concentrarsi principalmente su come Wendy è riuscita a trasferire la sua coscienza in un corpo artificiale. Tuttavia, la minaccia per l’umanità è presente, dato il numero di persone che sembrano essere in pericolo nel trailer. Mentre i soldati sembrano dare la caccia alle creature nelle zone circostanti il luogo dell’incidente, Alien: Earth‘s monsters saranno formidabili aggiunte, che ricordano le nuove creature aliene viste in Prometheus del 2012.