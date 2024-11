Una mamma per amica (Gilmore Girls): Il cast sembra voler tornare a Stars Hollow ma c’è un problema

Tenetevi strette le tazze di caffè e i cappellini da baseball all’indietro, perché sembra che il cast di Una mamma per amica (Gilmore Girls) stia prendendo in giro qualcosa. Assicuratevi di mettere in pausa la visione di “A Deep Fried Korean Thanksgiving” perché potrebbe valerne la pena. Per coloro che non sono rimasti entusiasti del revival del 2016, Gilmore Girls: A Year in the Life, non temete, i post sui social media sono stati coronati da #walmartpartner. Quindi, anche se è improbabile che ci sia un altro revival, i fan avranno comunque qualcosa da aspettare con ansia il 3 dicembre.

Scott Patterson, che interpretava Luke Danes, e Sean Gunn, che interpretava Kirk Gleeson, hanno postato sui social media che sta per arrivare qualcosa legato a Una mamma per amica (Gilmore Girls). Il post di Scott diceva: “Di nuovo al #LukesDiner per qualcosa di veramente speciale… Sintonizzatevi il 12/3 ☕ #GilmoreGirls#walmartpartner” e quello di Sean diceva: “Il 63° lavoro di Kirk? Scopritelo il 12/3 ☕ #GilmoreGirls#walmartpartner”. Il post di Sean è piaciuto a nientemeno che Lorelai Gilmore stessa, Lauren Graham, dopo aver postato sulle sue storie di Instagram uno scatto che ai fan di vecchia data sembrava una strada di Stars Hollow coperta di neve.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Scott Gordon Patterson (@scottgordonpatterson)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sean Gunn (@thejudgegunn)

Non abbiamo bisogno di un altro revival di Una mamma per amica (Gilmore Girls)

Il revival del 2016 è arrivato solo nove anni dopo la conclusione della serie di successo della WB nel 2007. La forza trainante del revival è stata quella di dare alla creatrice Amy Sherman-Palladino la stagione 7 che non ha mai potuto dirigere dopo averla lasciata. Il revival è stato accolto con reazioni contrastanti, con i fan che non hanno creduto che, a distanza di quasi 10 anni, alcuni personaggi, in particolare Rory (Alexis Bledel), avrebbero fatto le scelte che ha fatto lei, visto che la serie si era interrotta nel 2007. Tuttavia, ASP è riuscita a far inserire le sue ultime quattro parole nella sceneggiatura, cosa che aveva ventilato durante la sua permanenza nella serie. Gli sviluppi per gli altri personaggi sono tutti piuttosto “prendere o lasciare”. Tuttavia, abbiamo finalmente visto Luke e Lorelai sposarsi e anche Emily Gilmore (Kelly Bishop) ha avuto un discreto sviluppo.

Il risultato più probabile della collaborazione e del ricongiungimento di cui si parla è uno spot pubblicitario. I fan dei primi anni ’80 ricorderanno gli spot di Mean Girls dell’anno scorso, che riuniva Lindsay Lohan, Lacey Chabert e Amanda Seyfried. Una serie di spot, soprattutto se si considera che Scott Patterson possiede un marchio di caffè ispirato a Gilmore Girls chiamato Scotty P’s Big Mug Coffee, sarebbe la cosa più sensata. Potrebbe trattarsi di una linea di prodotti esclusivi di Gilmore Girls (per i quali questa autrice probabilmente spenderebbe la maggior parte del suo stipendio), ma la scelta di una reunion più in linea con quanto fatto in precedenza con Mean Girls sembra essere la più probabile.

Tutto sarà rivelato il 3 dicembre (anziché il 3 giugno), secondo i social media. Restate con Cinefilos.it per gli ultimi aggiornamenti. È possibile vedere in streaming tutte le 7 stagioni di Gilmore Girls su Netflix.