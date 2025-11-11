Una nuova immagine di Wonder Man rivela il ritorno di un iconico villain dell’MCU

I Marvel Studios inizieranno il 2026 con Wonder Man, l’attesissima serie TV con Yahya Abdul-Mateen II nei panni di Simon Williams, un attore di Hollywood catapultato nel mondo dei supereroi quando ottiene dei poteri. Nell’ambito dell’evento Exclusive Preview di Collider di questo inverno, siamo entusiasti di collaborare con Marvel Studios e Disney+ per presentare in esclusiva una nuova immagine di Wonder Man che mostra Yahya Abdul-Mateen II in difficoltà con Ben Kingsley. Kingsley ha fatto il suo famoso debutto nell’MCU in Iron Man 3 prima di riprendere il ruolo in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

La trama esatta di Wonder Man è tenuta segreta, ma il primo poster del film ha anticipato la direzione che avrebbe preso la serie. Simon Williams appare sul primo poster di Wonder Man sulla copertina di una rivista, con il titolo “Hollywood sta vivendo la stanchezza da supereroe: è ora di appendere il mantello?”. Questo è stato un argomento di conversazione comune negli ultimi anni, e sembra che la Marvel si appoggerà al concetto con qualche commento intelligente su Wonder Man, invece di evitarlo.

Yahya Abdul-Mateen II ora metterà alla prova il suo coraggio nell’MCU dopo la conclusione del DCEU qualche anno fa (nei panni di Black Mantha). Ha anche collaborato con Jake Gyllenhaal per il recente film di Michael Bay, Ambulance, ed è famoso per aver interpretato Cadillac in The Get Down, la serie drammatica per adolescenti andata in onda per due stagioni su Netflix tra il 2016 e il 2017.

Cosa succederà dopo “Wonder Man” l’anno prossimo?

La Marvel inizierà l’anno con un’intensa attività televisiva: dopo Wonder Man, lo studio pubblicherà la seconda stagione di Daredevil: Rinascita, in uscita a marzo. La seconda stagione di Your Friendly Neighborhood Spider-Man arriverà anch’essa nel 2026. La Marvel aprirà l’anno con il suo primo grande successo il 31 luglio 2026, quando Spider-Man: Brand New Day arriverà nei cinema di tutto il mondo. Secondo quanto riferito, il film presenterà altri eroi come Hulk di Mark Ruffalo e Punisher di Jon Bernthal. L’ultimo progetto Marvel nel 2026 sarà Avengers: Doomsday, il primo grande film evento della Saga del Multiverso.