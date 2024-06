Wonder Man: svelato il numero degli episodi della serie Marvel

Deadline, nel dedicare un approfondimento sulla nuova serie Man On Fire, con Yahya Abdul-Mateen II, ha riportato anche che la serie Marvel Wonder Man – di cui sempre Abdul-Mateen II sarà protagonista, sarà composta da 10 episodi. Si tratta di un piccolo aggiornamento su questo progetto ancora in fase di sviluppo e su cui al momento si dispone di pochi dettagli ma che ci conferma che Wonder Man non sarà composto solo da 6 episodi come avvenuto per la maggior parte delle serie Marvel ma avrà invece una durata più canonica.

Cosa sappiamo sulla serie TV Wonder Man?

Wonder Man ha arruolato Andrew Guest come capo sceneggiatore e Cretton ha diretto i primi due episodi. Durante gli scioperi dell’anno scorso si era vociferato che la serie fosse stata cancellata; tuttavia, come per Daredevil: Born Again, crediamo che la serie sia stata invece revisionata e migliorata dal punto di vista creativo.

La star di Aquaman e Il Regno Perduto, Yahya Abdul-Mateen II interpreterà il protagonista, mentre Sir Ben Kingsley riprenderà il ruolo di Trevor Slattery in Iron Man 3 e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Lo scorso aprile è stata confermata la presenza di Demetrius Grosse nel ruolo del Tristo Mietitore, mentre si vocifera la presenza di numerose star, tra cui Ed Harris, Bob Odenkirk e Courtney Cox.

Wonder Man ha fatto il suo debutto nei fumetti Marvel Comics nelle pagine di Avengers #9 nel 1964. Inizialmente un cattivo, fu poi ritrasformato in un eroe (e in un Vendicatore) negli anni Settanta. Il Tristo Mietitore è suo fratello e le sue onde cerebrali sono state utilizzate da Ultron come base per la Visione; in seguito, si è unito ai Vendicatori della Costa Ovest ed è diventato una star di Hollywood.

Wonder Man non ha ancora una data di messa in onda confermata.

