Deadpool & Wolverine: abbandonati i piani per l’apparizione di due importanti personaggi

Fin dall’inizio, si diceva che il film Deadpool & Wolverine avrebbe avuto a che fare con le conseguenze di Doctor Strange nel Multiverso della Follia e, più specificamente, con l’attacco di Scarlet Witch alla Terra-838. Il film avrebbe dovuto mostrarci cosa ne è stato di quel mondo dopo che Wanda ha ucciso gli Illuminati, con un “futuro distopico guidato da una manciata di individui imparentati con i membri deceduti degli ex Illuminati”.

La loro intenzione sarebbe poi stata quella di muovere guerra alla Terra-616, con il Magneto di Sir Ian McKellen a guidare la carica. Non siamo sicuri di quale fosse l’idea, ma è possibile che questo sia collegato ai piani dell’ex sceneggiatore di Avengers 5, Jeff Loveness. Comunque sia, secondo The Cosmic Circus – il sito che ha originariamente dato la notizia sulla presenza di Scarlet Witch e Magneto – entrambi i personaggi non fanno più parte di Deadpool & Wolverine.

Vengono così ribadite le precedenti affermazioni riguardo il loro taglio durante lo sviluppo del progetto. “No, non fanno parte del film, per quanto ne so”, spiega Alex Perez del sito. “Quello che sapevo erano idee che venivano discusse approfonditamente e concetti che erano interessati ad esplorare. Sfortunatamente, la maggior parte di questi concetti non si è concretizzata e dovrete aspettare il film per vedere a cosa mi riferisco“.

Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin erano state ingaggiate per scrivere la sceneggiatura del film nel 2020, ma poi Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells e Shawn Levy ci hanno rimesso mano. Come ci si può aspettare, è probabile che in questo lasso di tempo siano stati apportati grandi cambiamenti ed è possibile immaginare che i piani originali prevedessero che Deadpool provenisse dalla Terra-838. Per scoprire se tutto ciò troverà conferma, non resta che attendere l’uscita in sala del film.

Deadpool & Wolverine riunisce il protagonista Ryan Reynolds con Shawn Levy, regista di Free Guy e The Adam Project, che ha firmato la regia dell’atteso progetto. Hugh Jackman uscirà finalmente dal suo pensionamento da supereroi per riprendere il ruolo di Wolverine. Sebbene i dettagli ufficiali della storia di Deadpool & Wolverine, con protagonista Ryan Reynolds, non siano infatti ancora stati rivelati, si presume che la trama riguarderà il Multiverso. Il modo più semplice per i Marvel Studios di unire la serie di film di Deadpool – l’unica parte del franchise degli X-Men sopravvissuta all’acquisizione della Fox da parte della Disney – è stabilire che i film di Reynolds si siano svolti in un universo diverso.

Ciò preserva i film degli X-Men della Fox nel loro universo, consentendo al contempo a Deadpool e Wolverine, di nuovo interpretato da Hugh Jackman, viaggiare nell’universo principale dell’MCU. Nel film saranno poi presenti anche personaggi presenti nei primi due film di Deadpool, come Colossus e Testata Mutante Negasonica. Da tempo, però, si vocifera che anche altri X-Men possano fare la loro comparsa nel film, come anche alcuni altri supereroi della Marvel comparsi sul grande schermo nei primi anni Duemila, in particolare il Daredevil di Ben Affleck.