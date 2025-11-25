Y: Marshals: trailer svela il prossimo capitolo ricco di azione di Kayce Dutton dopo Yellowstone

Luke Grimes torna in azione nel primo trailer della nuova, straziante puntata di Yellowstone, Y: Marshals. La serie, creata da Taylor Sheridan, David C. Glasser e Spencer Hudnut, riprende qualche tempo dopo gli eventi del finale della serie principale, in cui Kayce Dutton, interpretato da Luke Grimes, si ritrova a riflettere su quale dovrebbe essere il suo scopo al di là del ranch.

Questo porta Kayce ad arruolarsi negli U.S. Marshals, unendo le sue abilità di cowboy da ranch a quelle di veterano dei Navy SEAL per affrontare varie questioni di ordine pubblico in tutto lo stato.

Oltre a Grimes, il cast di Y: Marshals include volti nuovi e già noti della serie Yellowstone, tra cui Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos, Tatanka Means, Brecken Merrill nel ruolo di Tate, Gil Birmingham nel ruolo di Thomas Rainwater e Mo Brings Plenty nel ruolo di Mo.

A poco più di tre mesi dalla prima, prevista per il 1° marzo, la CBS ha pubblicato il trailer ufficiale di Y: Marshals. Il video offre un assaggio più ampio del ritorno ricco di azione di Kayce, che incontra la sua nuova squadra di colleghi U.S. Marshal, oltre ad affrontare violente tensioni nella riserva, sparatorie con bande criminali e le prime immagini del ritorno di Brecken Merrill nei panni del figlio di Kayce, Tate, e di Gil Birmingham nei panni di Thomas Rainwater. Guarda il trailer qui sotto:

Oltre a puntare su scene d'azione più coerenti rispetto alla serie originale, una delle cose principali che il trailer di Y: Marshals finalmente svela è come proseguirà la storia dopo il finale della serie Yellowstone. Per cominciare, la riserva indiana di Broken Rock sembra rimanere un elemento chiave nella trama dello spin-off, con Kayce che aiuta a gestire una sorta di conflitto tra i membri della riserva e altri allevatori.

Ciò è ulteriormente supportato dal fatto che Rainwater sarà uno dei protagonisti fissi della prima stagione di Y: Marshals. Anche se si potrebbe sostenere che il fatto che Kayce continui a vivere nell'East Ranch farà sì che i due interagiscano inavvertitamente, sarebbe sensato che Rainwater andasse più spesso da Kayce nella speranza di lavorare per mantenere la pace tra la riserva e coloro che la circondano, soprattutto ora che possiedono il più grande appezzamento di terra dello stato.

Una cosa che il trailer non chiarisce, tuttavia, è se Monica, interpretata da Kelsey Asbille, tornerà per Y: Marshals. Considerando che Kayce sembra essere in uno stato mentale piuttosto sconvolto all’inizio del trailer e che la breve apparizione di Tate è caratterizzata da uno sguardo rabbioso, c’è la possibilità che i due si siano separati dopo il finale di Yellowstone. Considerando quanto fossero amati sia il personaggio che la relazione tra lei e Kayce nella serie originale, sembra improbabile che lo spin-off spieghi la sua assenza come conseguenza della morte di Monica.

Y: Marshals debutterà sulla CBS il 1° marzo.