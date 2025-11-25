The Rookie: North, lo spin-off ingaggia la prima star dopo un importante aggiornamento sulla produzione

Il prossimo spin-off di The Rookie è ufficialmente in arrivo sulla ABC dopo aver ricevuto un ordine per il pilot e aver rivelato il nome del protagonista. Creato da Alexi Hawley, The Rookie è una serie poliziesca che ha riscosso un grande successo per il network. Lo spin-off, anch’esso creato da Hawley, si intitola The Rookie: North.

La ABC ha ora annunciato di aver acquistato l’episodio pilota di The Rookie: North, con Jay Ellis, protagonista di Running Point e All Her Fault, nel ruolo principale. Oltre ad essere il creatore dello spin-off, Hawley è anche il regista, lo sceneggiatore e il produttore esecutivo dell’episodio pilota. Il protagonista della serie originale Nathan Fillion sarà un altro produttore esecutivo, ed Ellis è anche coinvolto nella produzione.

The Rookie: North ha una trama simile a quella della serie principale, con Ellis nei panni di Alex Holland, un uomo di mezza età che entra a far parte delle forze di polizia locali ed è il rookie più anziano tra i suoi colleghi. Di seguito la sinossi ufficiale della serie:

Alex Holland (Ellis) credeva che la sua mezza età non fosse degna di una crisi. Ma dopo che una violenta irruzione in casa ha risvegliato uno scopo dormiente, Alex combatte una vita di impegni falliti entrando a far parte del dipartimento di polizia della contea di Pierce come recluta più anziana. Pattugliando dalla costa urbana alla foresta rurale, dove i rinforzi non sono a soli 5 minuti di distanza, Alex deve dimostrare al suo scettico ufficiale addestratore, ai suoi colleghi reclute e a se stesso che ha finalmente trovato qualcosa per cui vale la pena lottare.

Secondo quanto riferito, la finalizzazione dell’accordo con Ellis ha comportato alcune difficoltà di programmazione a causa del numero sempre crescente di progetti in cui recita. Oltre al ruolo ricorrente nella seconda stagione di Running Point, la star di Insecure e Top Gun: Maverick sarà uno dei protagonisti della serie comica di Hulu Not Suitable for Work. L’accordo finale garantisce che, se il pilot di The Rookie: North sarà seguito da un ordine per una serie completa, potrà recitare sia nello spin-off che nella commedia di Hulu.

A settembre, Hawley ha fornito un aggiornamento sulle riprese di Rookie: North, rivelando che il piano era di girare il pilot alla fine dell’inverno o nella primavera del 2026. Ora che la ABC ha scelto il pilot e il cast principale, lo spin-off sembra essere sulla buona strada per rispettare la data di inizio della produzione.

Un ordine completo per la serie renderebbe questo spin-off il secondo della franchise poliziesca, dopo che The Rookie: Feds è stato cancellato dopo una sola stagione nel 2023. The Rookie: Feds è stato co-creato da Hawley e interpretato da Niecy Nash-Betts e Frankie Faison.

Prima del nuovo spin-off, The Rookie – stagione 8 farà il suo debutto su ABC il 6 gennaio. Questa data di premiere assicura che la popolare serie eviti la pausa di metà stagione che molti programmi televisivi subiscono e avrà interruzioni minime con il suo programma di uscita settimanale.

Le domande senza risposta della settima stagione di The Rookie stanno per trovare risposta nella premiere dell’ottava stagione, ormai alle porte, ma le storie di John Nolan (Fillion), Tim Bradford (Eric Winter) e Lucy Chen (Melissa O’Neill) non sono l’unico modo in cui il franchise può esplorare ora che il pilot dello spin-off di The Rookie sta andando avanti.