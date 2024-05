Yellowstone: arrivano importanti aggiornamenti dalla serie sequel

L’attesissimo spinoff di Yellowstone vedrà il ritorno di tre attori importanti, una mossa che farà indubbiamente piacere ai fan del franchise. Annunciato inizialmente nel maggio 2023, questo nuovo progetto arriva dopo l’uscita del protagonista Kevin Costner da Yellowstone durante la seconda metà della quinta stagione. Con il creatore del franchise Taylor Sheridan al timone, il sequel continuerà a esplorare la complessa e avvincente saga della famiglia Dutton. Secondo le prime indiscrezioni, Matthew McConaughey era in trattativa per un ruolo importante, il che ha aumentato l’entusiasmo intorno al progetto.

In un recente aggiornamento della newsletter “What I’m Hearing” di Puck, è stato rivelato che Cole Hauser, Kelly Reilly e Luke Grimes sono vicini alla definizione dei loro accordi per tornare rispettivamente nei ruoli di Rip Wheeler, Beth Dutton e Kayce Dutton. Il potenziale coinvolgimento di Matthew McConaughey e Michelle Pfeiffer rimane incerto e dipende dalla loro approvazione della direzione creativa dello show.

Lo sviluppo dello spin-off di Yellowstone è strettamente legato alla conclusione della serie principale. Con la quinta parte della seconda stagione di Yellowstone che dovrebbe iniziare le riprese in estate e debuttare il 10 novembre 2024, le scelte narrative fatte in questi episodi finali influenzeranno in modo significativo la direzione dello spinoff. Ci sono ancora molte speculazioni su come Sheridan intenda concludere la serie, soprattutto considerando il ruolo centrale che ha avuto il John Dutton di Kevin Costner. Il destino di John Dutton, se verrà ucciso o se andrà in pensione, è oggetto di intense speculazioni tra i fan.

Come si chiamerà il sequel di Yellowstone?

Sebbene lo spinoff sia in lavorazione da oltre un anno, i dettagli concreti rimangono scarsi. Un precedente aggiornamento di novembre lasciava intendere che il progetto avrebbe potuto intitolarsi 2024, allineandosi ad altri spinoff di Yellowstone come 1923 e 1883. Tuttavia, il titolo definitivo e la data di uscita potrebbero essere ancora in evoluzione, a seconda dei tempi di produzione e degli sviluppi della trama.

Una certezza dello spinoff è l’impegno a preservare gli elementi che hanno reso Yellowstone un fenomeno culturale. Il ritorno di Grimes, Hauser e Reilly è una mossa strategica per mantenere la continuità e per tenere impegnati i fan di lunga data. La chimica tra Beth e Rip, in particolare, è stata una pietra miliare della serie e la loro presenza nello spinoff è un segnale rassicurante per gli spettatori che sperano in una transizione senza soluzione di continuità.