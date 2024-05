The White Lotus – Stagione 3: Walton Goggins la descrive come “molto meta a tutti i livelli”

Mentre prosegue la produzione della terza stagione di The White Lotus, il nuovo membro del cast Walton Goggins (Fallout) ha raccontato com’è stato girare il prossimo episodio dell’acclamata serie comica della HBO.

Nel corso di una recente intervista con il Los Angeles Times, Goggins ha ammesso che le riprese della terza stagione di The White Lotus in Thailandia si sono trasformate per lui in un viaggio di guarigione. Ha rivelato di sentire un legame personale con il Paese, dopo averlo visitato in precedenza durante una crisi esistenziale quasi due decenni fa.

“È tutto molto meta a tutti i livelli“, ha detto Goggins. “Siamo ospiti che entrano in un hotel e interpretano ospiti che entrano in un hotel. Passiamo tutto questo tempo insieme, che ci piaccia o no, facendo colazione, pranzando e cenando. Lavoriamo dove stiamo“.

Ha aggiunto: “Sono stato in molti dei luoghi in cui stiamo girando ora, le stesse strade e spiagge sabbiose. Ho fatto tanta strada nella mia vita e sono stato guarito a diversi livelli. Sono così grata per questo momento e per il cammino che sto percorrendo”.

La terza stagione di The White Lotus ottiene un altro cast stellare

The White Lotus è creato, scritto e diretto da Mike White (Enlightened). La terza stagione introdurrà anche Lalisa Manobal (alias Lisa delle Blackpink), Patrick Schwarzenegger, Carrie Coon, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Sam Nivola, Sarah Catherine Hook, Aimee Lou Wood, Christian Friedel, Sarah Catherine Hook, Morgana O’Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Tayme Thapthimthong, Julian Kostov, Scott Glenn e altri ancora. Essi si uniranno a Natasha Rothwell, membro del cast della prima stagione, che riprenderà il ruolo di Belinda Lindsay.

La serie è prodotta esecutivamente da White, David Bernard, Mark Kamine e Nick Hall. La seconda stagione, ambientata in Sicilia, ha ottenuto 23 nomination agli Emmy, tra cui quella per la serie drammatica. Per la sua ultima interpretazione di Tanya, Jennifer Coolidge ha vinto il suo secondo Emmy