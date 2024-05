Quell’estate con Irène: prenota il tuo biglietto gratis con Cinefilos.it

Cinefilos.it offre la possibilità di vedere al cinema gratis Quell’estate con Irene, opera seconda di Carlo Sironi, con protagoniste Noée Abita e Maria Camilla Brandenburg, in sala dal 30 maggio 2024 con Fandango.

Ecco le città in cui sarà possibile partecipare alle proiezioni:

CINEMA GREENWICH

giovedì 30 maggio – 10 biglietti

venerdì 31 maggio – 10 biglietti

sabato 1 giugno – 10 biglietti

domenica 2 giugno – 10 biglietti

CINEMA QUATTRO FONTANE

TORINO

MILANO

I biglietti assegnati saranno validi per qualsiasi spettacolo della giornata scelta. Gli orari degli spettacoli saranno consultabili direttamente sul sito dei cinema.



I biglietti saranno validi per il primo spettacolo serale da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno e potranno essere richiesti inviando una e-mail a [email protected]. E’ fondamentale specificare nel testo della e-mail che si effettua la richiesta via CINEFILOS.

Per questioni legate all’organizzazione degli eventi, sarà necessario inviare la richiesta dei biglietti entro e non oltre il prossimo giovedì 30 maggio. Di conseguenza non verranno accettate richieste che ci perverranno oltre tale data . I biglietti potranno essere ritirati direttamente alla cassa dei cinema presentando la email di conferma ricevuta unitamente ad un documento di identità.