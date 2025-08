The Sandman: lo showrunner rivela che era stato preso “brevemente” in considerazione un cameo di Batman

Sebbene i collegamenti si siano fatti più tenui con il procedere della serie, The Sandman di Neil Gaiman era ambientato nell’universo principale della DC Comics, con apparizioni di personaggi come Martian Manhunter, Mr. Miracle e persino Batman, che si è presentato al funerale di Morfeo in “The Wake“.

A parte qualche vago riferimento (il fratellino di Rose, Jed, ha delle action figure della DC Comics, per esempio), la serie Netflix evita per lo più qualsiasi riferimento diretto alla DC, ma il co-creatore/showrunner Allan Heinberg ha ora rivelato che è stato preso in considerazione un cameo di Batman. “Abbiamo parlato della domanda: ‘Robert Pattinson vuole venire al funerale?’. Ne abbiamo discusso brevemente, ma solo brevemente.”

Coinvolgere Robert Pattinson sarebbe stato probabilmente complicatissimo, ma avrebbero potuto mostrare l’inconfondibile cappuccio del Cavaliere Oscuro dalla schiena mentre i presenti si dirigono verso l’interno del palazzo (nel fumetto, Batman viene visto parlare con diversi altri personaggi, tra cui Clark Kent).

A proposito di Superman, l’episodio bonus attualmente in streaming, Death: The High Cost of Living, include diversi riferimenti piuttosto evidenti all’Uomo d’Acciaio, il supereroe preferito di Sexton nel fumetto. Heinberg sapeva che l’episodio sarebbe andato in onda così presto dopo l’uscita del Superman di James Gunn?

“Non lo sapevo! Non so nemmeno se James Gunn guardi la serie, ma spero di sì. No, è stato perché ho cercato di inserire quanti più riferimenti DC possibile”, ha detto. “Era una di quelle cose in cui Colin (Morgan) voleva davvero mostrare il lato non trattenuto di Sexton, ma il suo lato giocoso. Che si tratta di qualcuno che in realtà, prima di questo momento, ha molta gioia e molto idealismo e sta cercando di essere là fuori e, come reporter di emergenza climatica per il Guardian, sta cercando di essere un supereroe. E si sente come se stesse fallendo ogni volta che si gira. Quindi, poiché lo incontriamo in un momento così basso, volevamo davvero mostrare al pubblico che non è qualcuno che di solito è così, è qualcuno con grandi ideali e grandi sogni e che vuole essere un eroe. E Superman è il più pulito. E ho inserito elementi della DC Comics in tutto ciò che ho scritto da quando ho memoria. Quindi è stato molto naturale passare a Superman.”