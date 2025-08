Spider-Man: Brand New Day, un breve teaser annuncia l’inizio delle riprese e un nuovo costume

Un nuovo teaser di Spider-Man: Brand New Day offre un primo sguardo al prossimo costume di Tom Holland nell’universo cinematografico Marvel. È dal finale di Spider-Man: No Way Home, il pubblico dell’MCU aspetta dal 2021 di vedere come continuerà la storia di Peter, ora che è completamente solo, senza le risorse degli Avengers. Ora, mentre Spider-Man: Brand New Day sta finalmente iniziando le riprese principali, la pagina YouTube ufficiale della Sony Pictures ha condiviso un primo teaser a sorpresa del prossimo costume da supereroe di Holland per celebrare lo Spider-Man Day.

Il breve video teaser presenta alcuni brani della colonna sonora di Michael Giacchino della trilogia originale di Holland, mentre le immagini mostrano alcuni scorci del nuovo costume di Peter. Guarda il video della Sony Pictures qui sotto:

Cosa rivela il teaser di Spider-Man: Brand New Day sul nuovo costume di Holland

Uno degli aspetti cruciali dei momenti finali di Spider-Man: No Way Home è stato quando i fan hanno potuto vedere Peter indossare un costume che aveva realizzato da solo senza l’aiuto di Tony Stark. Sulla base del teaser del costume di Spider-Man: Brand New Day, questa continuerà ad essere la direzione per l’ultimo costume di Holland, ma con un paio di modifiche.

Da quanto si vede nel filmato, Sony Pictures e Marvel Studios stanno rendendo il costume di Peter in questo nuovo film più pratico rispetto alle versioni precedenti, sottolineando che l’eroe di Holland non avrà la tecnologia come aspetto fondamentale come nei suoi costumi precedenti. Ovviamente, una volta rivelato il costume completo, sarà più facile determinare quali altre novità ci saranno in questo design.

Quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Ad oggi, una sinossi generica del film è emersa all’inizio di quest’anno, anche se non è chiaro quanto sia accurata.

Dopo gli eventi di Doomsday, Peter Parker è determinato a condurre una vita normale e a concentrarsi sul college, allontanandosi dalle sue responsabilità di Spider-Man. Tuttavia, la pace è di breve durata quando emerge una nuova minaccia mortale, che mette in pericolo i suoi amici e costringe Peter a riconsiderare la sua promessa. Con la posta in gioco più alta che mai, Peter torna a malincuore alla sua identità di Spider-Man e si ritrova a dover collaborare con un improbabile alleato per proteggere coloro che ama.

L’improbabile alleato potrebbe dunque essere il The Punisher di Jon Bernthal – recentemente annunciato come parte del film – in una situazione già vista in precedenti film Marvel dove gli eroi si vedono inizialmente come antagonisti l’uno dell’altro salvo poi allearsi contro la vera minaccia di turno.