Il mio anno a Oxford, spiegazione del finale: Jamie muore, alla fine?

Il mio anno a Oxford è sull’omonimo romanzo e segue Anna De La Vega, una giovane donna che ha ricevuto un’offerta di lavoro da Goldman Sachs ma ha scelto di rimandarla di un anno per vivere la vita dei suoi sogni all’estero, nella Terra delle Delusioni, ovvero Oxford. Nel film, Anna decide di “divertirsi” un po’ con il suo professore di inglese, Jamie Davenport. Non preoccupatevi, non c’è nessun segreto, visto che lui è solo un ricercatore che prende il posto del suo professore impegnato e pigro. Tutto sembra magico ed esattamente come Anna lo aveva sognato, ma tutte le cose belle finiscono, e per Anna finiscono. Detto questo, però, passiamo al finale di Il mio anno a Oxford.

Chi è Cecelia in Il mio anno a Oxford?

La grande rivelazione a metà del film è che Cecelia non è interessata a Jamie in senso romantico, ma è l’ex fidanzata del suo defunto fratello. Il motivo per cui Cecelia è sempre con Jamie non è perché le piaccia, ma perché le dà un senso di chiusura per Eddie e allo stesso tempo può aiutare Jamie a superare la stessa sofferenza vissuta da suo fratello.

Jamie e Cecelia sono particolarmente legati perché l’unica cosa che hanno in comune è Eddie. Si tengono essenzialmente stretti l’uno all’altra per poter superare qualcosa che è francamente impossibile da superare. È un’amicizia molto dolce e Cecelia sboccia in un personaggio molto piacevole nel corso del film. Oh, ma accenna al fatto che sarà zitella per tutta la vita, cosa che svanisce quando trova un appuntamento alla fine del film.

Perché Jamie non vuole curarsi?

Il motivo per cui Jamie non racconta ad Anna della sua malattia è che voleva solo divertirsi negli ultimi mesi. Ma come farebbe qualsiasi essere umano in questa situazione, non voleva che Anna le rovinasse la vita e scoprisse il suo cancro, solo per poi rimanere lì a trascorrere gli ultimi giorni con lui. Ma ovviamente, questo è esattamente ciò che finisce per fare, perché questo è un film romantico.

L’altra cosa è che Jamie è ricco e le sue scelte derivano chiaramente da una posizione di privilegio. Ovviamente, se Anna fosse stata al suo posto, avrebbe lottato per continuare a vivere, e d’altra parte, lui avrebbe probabilmente fatto tutto il possibile per salvarla.

Cosa gli ha detto il padre di Jamie?

Il grande mistero di Il mio anno a Oxford è la conversazione che Jamie e suo padre hanno avuto il giorno in cui Eddie è morto. Non abbiamo una risposta definitiva su cosa abbia detto a Jamie, ma sappiamo cosa implicava, ed è probabile che sia qualcosa che ha fatto apparire Eddie come il figlio migliore. Quindi avrebbe potuto essere qualcosa del tipo: “Ho perso il figlio sbagliato“, il che è una ragione sufficiente perché Jamie non gli parlasse più dopo.

Cosa fa Anna?

Nel finale di Il mio anno a Oxford, Anna sceglie di rimanere con Jamie e di abbandonare definitivamente il suo lavoro di lusso. Questa è esattamente la cosa che sua madre non voleva che facesse, ma ahimè, Anna sceglie l’amore al posto del denaro, da qui la propaganda dei poveri o l’illusione dell’amore al posto del denaro.

Cosa succede dopo la morte di Jamie?

Il mio anno a Oxford si conclude con Jamie che esala l’ultimo respiro tra le braccia di Anna perché si è rifiutato di cercare ulteriori cure per il suo cancro terminale. Poco dopo la sua morte, Anna parte per il grande tour europeo, proprio come Jamie aveva espresso di voler fare, ma da sola. Visita tutti i luoghi che lui desiderava visitare (con il suo sé immaginario al suo fianco), vivendo il momento prima di tornare a Oxford come sua sostituta, arrivando persino a tirar fuori la famigerata Victoria Sponge per corrompere gli studenti. Jamie non è altro che un ricordo a questo punto, ma Anna ha trovato la forza di andare avanti.

In che modo Ariel è parallela alla vita di Anna?

Nel film, sia Jamie che Anna leggono una raccolta di poesie intitolata “Ariel” di Sylvia Plath. Si potrebbe dire che la poesia del titolo sia un riflesso della vita di Anna, in quanto lei è la cavallerizza trascinata controvoglia dal cavallo selvaggio e senza freni che è Jamie. Suppongo che si potrebbe definirlo la sua “ragazza dei sogni folletto e maniaco“. La narratrice della poesia subisce una trasformazione psicologica nel corso della lettura, riuscendo a malapena ad aggrapparsi a un cavallo che la fa sentire viva. A prima vista, potrebbe sembrare che il cavallo sia quasi suicida in questa situazione, e che la cavallerizza sia solo lì a fare il giro, ma lei viene trasformata mentalmente ed emotivamente lungo il cammino, per poi lanciarsi a capofitto nella mattinata.

Inoltre, Jamie porta ad Anna una prima edizione di “Walden”, un libro di Henry David Thoreau. Scrisse questo libro in solitudine e parlò a lungo dell’importanza di vivere con volontà. Nel corso del film, Anna subisce una profonda trasformazione, più evidente nel modo in cui la sua interpretazione di Thoreau cambia alla fine del film. All’inizio del film, questa idea conferma il piano di vita altamente organizzato di Anna: “università, Oxford, Goldman Sachs, ecc.”, ma viene completamente capovolta alla fine del film, quando arriva ad apprezzare che fugaci momenti di felicità possono essere profondamente significativi. Quindi vediamo Anna vivere ogni giorno come le viene, deliberatamente piuttosto che preoccuparsi del futuro.