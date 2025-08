La storia vera dietro a Trainwreck: assalto all’Area 51

Disponibile dal 29 luglio su Netflix, Trainwreck: assalto all’Area 51 esplora cosa accadde quando i teorici della cospirazione si riunirono in una base militare altamente protetta nelle zone rurali del Nevada, convinti che fosse lì che il governo stesse conducendo ricerche top secret sugli UFO.

L’idea nasce da un evento di Facebook scritto per scherzo. Quando Matty Roberts di Bakersfield, California, creò l’evento pubblico di Facebook “Assalto all’Area 51” per il 20 settembre 2019 alle 3 del mattino, non si aspettavano che diventasse virale. L’evento raccolse milioni di RSVP e si preannunciava come una sorta di disastro per la vicina città di Rachel, in Nevada, e i suoi 56 abitanti. Ma alla fine si presentarono solo poche centinaia di persone, e una celebrazione parallela a Las Vegas attirò più di 10.000 partecipanti. Entrambi gli eventi alla fine furono considerati un successo, nel senso che nessuno perse la vita e i partecipanti si divertirono.

Ecco come “Assalto all’Area 51” ha ispirato innumerevoli meme e cosa è realmente successo all’Area 51 il 20 settembre 2019.

Cos’è l’Area 51?

L’Area 51 è una struttura di test classificata per l’Aeronautica Militare statunitense, costruita nel 1955. Come ha dichiarato alla CNN Annie Jacobsen, autrice di Area 51: An Uncensored History of America’s Top Secret Military Base, la base ha lavorato allo sviluppo e al collaudo di aerei da ricognizione U-2 progettati per spiare l’Unione Sovietica, spesso scambiati dai civili per UFO.

L’esistenza della base è stata in gran parte tenuta segreta durante la Guerra Fredda e il Presidente Barack Obama è stato il primo Presidente degli Stati Uniti a riconoscerne pubblicamente l’esistenza nel 2013, come parte di una battuta durante un discorso al Kennedy Center.

Come “Assalto all’Area 51” è diventato virale

Roberts era un impiegato ventenne di un centro commerciale che viveva a Bakersfield, in California, quando si imbatté in un’intervista di Joe Rogan con qualcuno che lavorava all’Area 51. Roberts si chiese perché l’Area 51 fosse così sorvegliata: il governo poteva nascondere qualcosa?

Aveva un account Facebook con 40 follower dove pubblicava meme, satire e altri pensieri casuali, e durante un attacco di insonnia una notte, creò un evento pubblico su Facebook chiamato “Assalto all’Area 51” per le 3 del mattino di tre mesi con lo slogan “Non possono fermarci tutti“. “Mi sembrava un’idea esilarante“, dice Roberts nel documentario. “Non pensavo che sarebbe andata da nessuna parte“.

Quando si svegliò la mattina dopo, migliaia di persone avevano già confermato la loro partecipazione all’evento. Nel giro di un mese, oltre un milione di persone confermarono la loro presenza e la gente iniziò a creare meme sugli alieni per l’evento. Roberts si divertiva un mondo a rilasciare interviste televisive, raccontando di aver creato l’evento come uno scherzo mentre giocava ai videogiochi.

“Mi sentivo come se fossi sulla soglia della fama, e tutto ciò che dovevi fare era suonare il campanello“, racconta Roberts nel documentario.

Roberts chiese aiuto a un promoter noto come Disco Donnie per trasformare l’evento Facebook in un vero e proprio festival a Rachel, la città più vicina all’Area 51. Fu soprannominato “Alienstock”, un gioco di parole sul famoso festival musicale di Woodstock del 1969. Ma era una situazione da “missione impossibile”; l’area intorno all’Area 51 era completamente deserta e tutto avrebbe dovuto essere spedito.

La logistica divenne troppo impegnativa per Roberts. Come disse lui stesso, “Non posso permettere che il mio nome venga associato a qualcosa che potrebbe essere un Fyre Fest 2.0”. Lui e Disco Donnie si dedicarono all’organizzazione di una “celebrazione dell’Area 51” a Las Vegas e lasciarono la gestione logistica nell’area di Rachel ai commercianti locali, che erano indignati e si sentivano abbandonati. Ma molte persone si presentarono nell’area di Rachel, in Nevada, il 20 settembre 2019.

La scena all’Area 51

Durante il tragitto verso l’evento, gli YouTuber si erano recati all’Area 51 per seguire l’autobus che portava i dipendenti alla base, trasmettendo la scena in streaming sui loro canali. L’esercito spese circa 11 milioni di dollari per proteggere l’Area 51, nell’ambito della più grande difesa nella storia della base.

Le autorità si aspettavano che la gente iniziasse a correre verso la base alle 3 del mattino. La gente corse verso il cancello, ma finì per fermarsi prima e scattare foto. Alla fine, alcune centinaia di persone, rispetto ai 3,5 milioni previsti, si riversarono nell’area di Rachel come scusa per ballare e vestirsi da alieni sexy. Gli influencer dei social media hanno trasmesso l’evento in diretta streaming, e più persone hanno seguito le dirette streaming rispetto a quelle presenti all’evento. La battuta ricorrente era che c’erano più bagni chimici che persone.

Uno sceriffo locale ha fermato un uomo che si stava dirigendo all’evento con diverse armi in auto e le ha sequestrate. Tuttavia, nel complesso, la folla all’Area 51 era pacifica, chiassosa, ma non violenta.

Le riprese dell’evento in tempo reale mostrano un’influencer dei social media nota come Unicole Unicron che guida una preghiera per gli alieni. Nel documentario, afferma di aver considerato l’evento un successo, spiegando: “Mi sentivo come se gli alieni stessero ballando con noi”.

Roberts afferma nel documentario che la scena vicino all’Area 51 “sembrava piuttosto bella” e corrispondeva a ciò che aveva originariamente in mente per l’evento. È tornato a lavorare in un centro commerciale e ricorda i suoi 15 minuti di fama come “il momento più surreale ed emozionante della mia vita.”

Trainwreck: assalto all’Area 51 è disponibile su Netflix.