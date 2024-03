Mentre ci si avvia verso una ineluttabile quanto desiderata conclusione di stagione, per scoprire che ne sarà dei personaggi amatissimi dal pubblico, gli episodi 11 e 12 di Mare Fuori 4 si presentano come un pre-finale che riesce con grande equilibrio a far procedere tutte le storie, sempre più fitte e intricate, per condurre i giovani protagonisti a dei punti di arrivo soddisfacenti.

Mare Fuori 4, un pre-finale con colpo di scena

È quello che succede a Kubra, che riesce a superare il suo esame di Stato, trovando anche la forza e l’orgoglio di confessare a tutti i detenuti il suo grande segreto. Questo eccesso di slancio avrà delle conseguenze, certamente, tuttavia la ragazza non è mai apparsa così centrata e sicura di sé, focalizzata su quello che è il suo futuro, tanto che Pino ne pagherà le conseguenze. Un’altra storia che sembra trovare un (forse troppo frettoloso) scioglimento è la vicenda di Alina, che per metà stagione è stata tenuta nascosta, promettendo grandi stravolgimenti, e che invece si risolve in maniera abbastanza facile, anche se non è per nulla semplice il percorso che aspetta la ragazza, finalmente pacificata con i suoi demoni. Accanto a lei, solido e attento, Cardiotrap sembra la vera e propria spina dorsale della stagione, in quanto è in una posizione di serafica attesa, senza nessun particolare stravolgimento nella sua vita da detenuto, mentre aspetta quello che verrà. Nonostante questa relativa inattività, si candida a personaggio preferito della stagione.

Non solo, il pre-finale di Mare Fuori 4 offre una risoluzione anche per la linea drammatica portata avanti da ormai diversi episodi dalle vicende di Massimo: il suo tormento personale e i problemi della sua famiglia si intrecciano “finalmente” con il nome di Mimmo, che sembra sempre più abbandonato a se stesso, una vittima degli eventi che continua a annegare, qualunque sia la sua scelta. Massimo prenderà le sue decisioni, perdendosi per poi ritrovare la luce e la via grazie a un insperato intervento di Carmine, ormai pronto a salpare per la sua nuova vita da uomo libero.

Anche se ci avviamo verso la conclusione, la serie apre comunque nuove storie per il futuro, e, come accaduto fino a questo momento, sono quelle storie che dal mondo entrano nell’IPM. Angelo, un giovane che si costituisce per aver investito una donna, arriva nell’istituto e viene notato da Silvia, che però lo conosce sotto un altro nome, che per lei potrebbe rappresentare la salvezza, visto il guaio in cui l’ha lasciata il defunto (e maledetto) avvocato D’Angelo. Come da titolo di episodio 12, “Il regalo”, la puntata si chiude con un dono che donna Wanda decide di fare a Rosa, per il suo matrimonio. Un dono che potrebbe cambiare per sempre le scelte di vita della giovane.

Alcune storie si compiono, altre si aprono

“Tenere accesa la speranza” e “Il regalo” costituiscono un classico dittico preparatorio a un finale degno di questo nome. Gli episodi costituiscono un’unità narrativa in cui luce e ombra sono ben distribuite, qualche trama trova il suo compimento, qualcuna nasce, per cominciare a gettare ponti con il futuro (si parla di Mare Fuori 5 e 6) e soprattutto si chiudono con un grande colpo di scena in cui, ancora una volta, il mondo degli adulti interferisce con la genuina irruenza e purezza di ragazzi cresciuti troppo in fretta.

È interessante vedere come in questo frangente, i toni dello show si normalizzano e si distendono, pur concedendo spazio a tensione, con un buon ritmo che elenca storia dopo storia, personaggio su personaggio, mentre cominciamo a dire addio ad alcuni dei volti più amati della serie (almeno così sembra). Chiaramente, il centro emotivo dell’intera serie, ovvero la love story tra Carmine e Rosa, sarà sicuramente la protagonista del finale, e ha molto potenziale per riservare tante sorprese.