Mancano ormai meno di 10 giorni all’uscita dell’ultimo film del MonsterVerse, Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero e Legendary Pictures ha presentato le prime clip e uno spot televisivo con molti nuovi filmati dell’iconico Kaiju in azione.

La prima clip di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero vede Kong incontrare per la prima volta una scimmia più giovane, soprannominata “Mini-Kong” (anche se il suo vero nome è Suko), mentre la seconda mette in luce un breve scontro tra i Titani titolari, mentre Godzilla individua il re di Skull Island. e carica in battaglia.

Infine, abbiamo un promo un po’ bizzarro in cui a Kong viene rimosso un dente e sostituito con una zanna d’argento. Non siamo sicuri se ciò accada effettivamente nel film o se sia stato pubblicato solo come pubblicità internazionale. Dai un’occhiata alle clip e allo spot televisivo ai link sottostanti.

Another new clip from ‘GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE.’ Releasing in theaters on March 29. pic.twitter.com/CCtEIBKmZ6 — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) March 20, 2024

Cosa sappiamo su Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero?

Mentre i dettagli della trama vengono tenuti pesantemente nascosti, la sinossi di Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero anticipa che il film metterà “L’onnipotente Kong e il temibile Godzilla contro una colossale minaccia sconosciuta nascosta nel nostro mondo, sfidando la loro stessa esistenza e la nostra. Il film approfondisce i le storie di questi Titani, le loro origini e i misteri di Skull Island e oltre, mentre scopri la mitica battaglia che ha contribuito a forgiare questi straordinari esseri e li ha legati all’umanità per sempre.“

Godzilla e Kong – Il Nuovo Impero è interpretato da Dan Stevens (Legion; The Guest), Rebecca Hall (Iron Man 3; Transcendence), Brian Tyree Henry (Atlanta ; Eternals), Kaylee Hottle (Godzilla vs. Kong ; Magnum PI), Fala Chen (Shang-Chi e La leggenda dei dieci anelli; The Undoing), Alex Ferns (The Batman; Wrath of Man) e Rachel House (Thor: Ragnarok; Next Goal Wins). Wingard torna alla regia con una sceneggiatura di Terry Rossio, Jeremy Slater e Simon Barrett. Godzilla x Kong: Il nuovo Impero arriverà nei cinema il 15 marzo 2024!