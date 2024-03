Dopo una ripresa tiepida (“Il prezzo del cambiamento” e “Morire insieme” non hanno brillato per emozioni) gli episodi 9 e 10 di Mare Fuori 4 mettono meglio a fuoco non solo i fatti, ma anche le emozioni. “Crescere troppo in fretta” e “C’è sempre una prima volta” vedono tronare alla ribalta Rosa e Carmine, e offrono un interessante quanto inaspettato flashback sulla vita di Ciro, una sorta di riabilitazione del personaggio. Ma andiamo con ordine.

Mare Fuori 4, l’amore è nell’aria

Il finale romantico della puntata 8 rimette in gioco la storia d’amore tra Carmine e Rosa. Certo, nessuno aveva mai creduto, neanche per un secondo, che i due potessero stare lontani, e infatti la giovane Ricci ha ceduto alla dittatura dell’amore e ha accettato di accogliere di nuovo, e questa volta per sempre, il suo “nemico naturale”. Una svolta interessante aspetta anche Silvia, che galleggia a mala pena in una situazione ereditata dal suo amato avvocato D’Angelo, che rischia di “fregarla” anche da morto, mentre trova in Lino un amico fidato, o forse qualcosa in più.

Kubra invece riesce a sostenere l’esame per cui ha studiato tanto, anche se la sua vita all’interno dell’IPM sembra complicarsi quando Diego si fa avanti: la ragazza sente ancora un legame con Pino, ma chiaramente si sente confusa dall’interesse del compagno di studi. Pino dal canto suo continua la sua parabola di riabilitazione, trovando soddisfazione nel lavoro e nei progetti di vita che fa con grande fretta ed entusiasmo. Senza però fare i conti con la diretta interessata. Intanto, le strade di Cucciolo e Eduardo si dividono definitivamente. A seguito di un violento litigio trai due, il primo decide di venire allo scoperto e affrontare il giudizio degli altri, senza paura, il secondo sembra invece più propenso a rimanere in silenzio e aspettare il momento giusto, ora che fuori dall’IPM si sta costruendo una nuova vita con Teresa, grazie all’impiego che gli ha dato il padre di lei.

Una inattesa riabilitazione

Il quinto dittico di Mare Fuori 4 si presenta con un intermezzo romantico con degli sviluppi adolescenziali, banali e triti, e altri assolutamente inattesi, per i quali sarebbe interessante conoscere le ragioni, ma che anche senza giustificazioni sono piacevoli da inserire nello scorrere delle storie dei protagonisti. Anche negli episodi 9 e 10 di Mare Fuori 4 c’è spazio per i flashback, ma questa volta il protagonista di questo occhio sul passato è Ciro, il rapporto con sua madre e quello con Rosa. Ci viene raccontato come Ciro ritrova sua madre, come la salva, in qualche modo, e come, finito all’IPM, viene investito della carica di boss della struttura, quasi contro voglia. Un racconto che mette in prospettiva la “cattiveria” di Ciro vista all’inizio della serie, una specie di riabilitazione della figura del giovane, il cui interprete, Giacomo Giorgio, è diventato nel frattempo idolo delle folle. Sarà forse questo grande amore del pubblico verso il bravo interprete ad aver reso necessaria una rilettura del suo personaggio in chiave positiva?

Se Ciro ci mostra l’amore filiale, Cucciolo è l’esempio perfetto per raccontare l’amore per se stessi. Il suo personaggio prende finalmente coscienza di ciò che desidera e sceglie di non fare più passi indietro, di non giocare più nell’ombra, ma di essere fiero di se stesso, anche a scapito di quella che potrebbe essere la sua carriera nel mondo del crimine. L’amore romantico propriamente inteso viene invece declinato in due modi, da una parte quello tormentato, che vede Kubra lacerata tra la simpatia per Diego, l’amore che scompare per Pino e la sempre più forte volontà di pensare a se stessa e a ciò che vuole lei, dall’altra quello felice e pieno di promesse che è affidato a Carmine e Rosa. Il ragazzo è pronto ad uscire dall’IPM per ricongiungersi con la piccola Azzurra, mentre spera di riuscire a coronare il suo sogno d’amore.

Il dramma vero che si consuma in questi due episodi porta però il nome del commissario Massimo Valenti: la firma enfatica che aveva definito i toni dell’inizio della serie cede il passo a momenti rabbiosi che sono principalmente legati allo sviluppo della storia intorno alle sue vicende personali.

Ci avviamo verso un lungo finale esplosivo

L’impressione generale è che il crescendo emotivo e drammatico della serie sia arrivato al punto in cui tutte le trame sono prossime a una risoluzione esplosiva. Lo stesso finale dell’episodio 10 ha un sapore di chiusura, commovente ed emozionante, ma ha anche un risvolto che condurrà sicuramente a un regolamento di conti e a un cambiamento radicale nella vita di alcuni dei personaggi.

La regia torna a essere ricca, caratterizzata da campi larghi per raccontare gli ambienti e i paesaggi, quasi a voler raccontare anche quel “fuori” a cui tutti anelano. Il vero problema però è che non sappiamo quanto stare in una cella per tanto tempo, possa preparare i ragazzi a tornare fuori davvero. Il Mare Fuori, evocativo oggetto del desiderio figurato per chi come i protagonisti della serie cerca di fare ammenda e di ricostruire la propria giovane vita, potrebbe non essere così semplice da raggiungere. Forse, come dice Carmine, devono imparare a essere liberi prima dentro se stessi.