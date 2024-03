George Miller, regista di Furiosa: A Mad Max Saga e di Mad Max: Fury Road, rivela il motivo dietro il recasting del ruolo di Furiosa di Charlize Theron con Anya Taylor-Joy per il prossimo film prequel della saga di Mad Max.

Miller ha giustificato la sua decisione di sostituire Theron, citando la sua riluttanza a fare affidamento sulla tecnologia anti-invecchiamento. Ha notato le carenze dei recenti tentativi che non sono riusciti a raggiungere il livello di realismo desiderato. Miller temeva che l’utilizzo del ringiovanimento per Furiosa avrebbe sminuito l’immersione del film. Invece, ha cercato un’attrice che incarnasse naturalmente la natura risoluta e la precisione di Furiosa, senza bisogno di manipolazione digitale. Anya Taylor-Joy è stata consigliata dal regista Edgar Wright, che ha lavorato con lei in Last Night in Soho del 2021, e possedeva le qualità che Miller aveva immaginato per il personaggio.

“Sicuramente sarebbe stata Charlize se Furiosa fosse stata realizzata prima di Fury Road”, ha detto. “Col passare del tempo, ho iniziato a pensare: ‘Oh, forse potremmo fare il ringiovanimento. Poi ho visto registi davvero magistrali come Ang Lee e Martin Scorsese, fare Gemini Man e The Irishman, e ho visto che il risultato non era quello che volevo. Tutto quello che il pubblico avrebbe guardato è: “Guarda come funziona bene la tecnologia?” Non sarebbe stato convincente.”

Ha aggiunto: “In definitiva, è una risposta intuitiva. C’è una qualità innata e risoluta in Taylor-Joy. È una persona molto determinata e rigorosa. Ha una mistica su di lei. E da piccola ha studiato danza. Anche Charlize ha studiato danza classica da giovane. C’è in loro la precisione che era necessaria.”

Charlize Theron ha parlato del suo amore per il personaggio, affermando: “Ascolta, rispetto pienamente George, se non di più dopo aver realizzato Fury Road con lui. È un maestro e gli auguro solo il meglio. Sì, è un po’ straziante, sicuramente. Adoro davvero quel personaggio e sono così grata di aver avuto una piccola parte nella sua creazione. Sarà per sempre qualcuno a cui penso e su cui rifletto con affetto. Ovviamente, mi piacerebbe vedere quella storia continuare, e se sente di dover agire in questo modo, allora mi fido di lui in quel modo.”

Furiosa: A Mad Max Saga, quello che sappiamo sul film

InFuriosa: A Mad Max Saga Anya Taylor-Joy assume il ruolo che è stato di Charlize Theron in Mad Max: Fury Road. La sinossi ufficiale recita: mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.

Taylor-Joy ha rivelato che il film è molto diverso da Fury Road. Mentre quest’ultimo era un “road movie” che si svolge in pochi giorni, questo nuovo film è invece descritto come un racconto più “epico, che si svolge su un più lungo periodo di tempo, e in un certo senso impari a conoscere Furiosa meglio in questo modo“. Atteso da molti anni e a lungo bloccato da una disputa legale tra Miller e la Warner Bros. il film è ora in fase di post-produzione. Furiosa è scritto, diretto e prodotto da George Miller insieme al suo partner di produzione di lunga data Doug Mitchell. Oltre a Taylor-Joy, nel film ci sarà anche Chris Hemsworth nel ruolo del villain. Furiosa debutterà nelle sale il 24 maggio 2024.