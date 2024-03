Sony Pictures ha distribuito il trailer di Bad Boys: Ride or Die, il quarto capitolo del franchise che vede il ritorno di Will Smith e Martin Lawrence. Quest’estate, i “Bad Boys” più amati del mondo tornano con il loro iconico mix di azione e ironia sfrenata, ma questa volta con un colpo di scena: i due fuoriclasse di Miami sono ora i ricercati.

La data di uscita di Bad Boys 4 è fissata per il 14 giugno 2024. Questa uscita estiva lo rende un film di alto profilo ed è sequel all’ultima puntata, Bad Boys for Life del 2020, uscita il 17 gennaio. Il secondo film del franchise uscì il 18 luglio 2003, mentre l’originale è uscito il 7 aprile 1995.

Bad Boys: Ride or Die è diretto dai registi di Bad Boys for Life Adil El Arbi e Bilall Fallah e scritto da Chris Bremner. Il duo di registi ha anche diretto il film inedito di Batgirl con Leslie Grace e Brendan Fraser e due episodi della serie Disney+ della Marvel Ms. Marvel. Poco si sa dei dettagli della storia. Jerry Bruckheimer, Will Smith per Westbrook, Doug Belgrad e Chad Oman produrranno, con Martin Lawrence, James Lassiter, Mike Stenson, Barry Waldman e Jon Mone come produttori esecutivi.