Boyd Holbrook (The Bikeriders, Logan – The Wolverine), Scoot McNairy (Argo, 12 anni schiavo), Dan Fogler (Animali fantastici e dove trovarli), Will Harrison (Daisy Jones & the Six) e Charlie Tahan (Ozark) arricchiscono il già annunciato cast del film di James Mangold (Le Mans ’66 – La grande sfida, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line) A Complete Unknown, interpretato da Timothée Chalamet (Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy), Edward Norton (Birdman, American History X), Elle Fanning (The Neon Demon) e Monica Barbaro (Top Gun: Maverick).

Il film, scritto da Mangold e Jay Cocks (Silence, Gangs of New York), è prodotto da Fred Berger di Range, Alex Heineman di The Picture Company, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, dal rappresentante di lunga data di Bob Dylan Jeff Rosen, Chalamet, e Mangold attraverso la sua società di produzione Turnpike Films.

Si uniscono al cast anche PJ Byrne (Babylon), Eli Brown (Gossip Girl), Nick Pupo (Halt and Catch Fire), Big Bill Morganfield, Laura Kariuki, Eric Berryman (Atlanta), David Alan Basche (Egg), Joe Tippett (Monarch: Legacy of Monsters) e James Austin Johnson (Saturday Night Live).

Mangold ha dichiarato: “Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni, sono entusiasta di iniziare le riprese e sono grato per il sostegno di Searchlight, di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film, ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici. Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che hanno aiutato Jay, me e la troupe con i loro ricordi, la loro saggezza e l’accesso ai loro incredibili archivi”.

“Con Jim alla regia e questo fenomenale gruppo di attori, non potremmo essere più entusiasti di dare il via alla produzione di A Complete Unknown, che racconta gli esordi di uno dei più grandi artisti del nostro tempo, Bob Dylan”, ha dichiarato Matthew Greenfield, Presidente di Searchlight Pictures.

Ambientato nell’influente scena musicale newyorkese dei primi anni ‘60, A Complete Unknown segue la rapidissima ascesa del musicista diciannovenne del Minnesota Bob Dylan come cantante folk nelle sale da concerto e in cima alle classifiche – le cui canzoni e il cui fascino diventano un successo mondiale – culminando con la sua rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965.

Le riprese sono iniziate in New Jersey e proseguiranno fino a giugno. Michael Bederman, Brian Kavanaugh-Jones e Andrew Rona sono i produttori esecutivi.

Ad affiancare Mangold dietro la macchina da presa i suoi fidati collaboratori come il direttore della fotografia candidato all’Oscar Phedon Papamichael (Nebraska, Le Mans ’66 – La grande sfida), lo scenografo François Audouy (Le Mans ’66 – La grande sfida), il montatore vincitore dell’Academy Award Andrew Buckland (Le Mans ’66 – La grande sfida), la costumista candidata all’Oscar Arianne Phillips (C’era una volta… a Hollywood, Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line), oltre alla responsabile del reparto acconciature Jaime Leigh McIntosh (Oppenheimer, Babylon) e alla responsabile del reparto trucco Stacey Panepinto (Spencer). Il team responsabile delle musiche sarà guidato dall’Executive Music Producer vincitore del Grammy Nick Baxter (Maestro, Il colore viola), dal Music Supervisor vincitore del Grammy Steven Gizicki (Maestro, La La Land) e dal fonico cinque volte candidato all’Oscar Tod Maitland (West Side Story, The Irishman).

Holbrook si riunisce con Mangold in A Complete Unknown dopo Indiana Jones e il Quadrante del Destino e Logan – The Wolverine. Holbrook ha recitato anche in Vengeance, O.G. – Original Gangster, The Predator, Uniti per sempre, La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones, oltre che nella serie Narcos e nella miniserie Hatfields & McCoys, tra le altre. Holbrook sarà poi presente nell’acclamato film di Jeff Nichols The Bikeriders.

McNairy è un attore pluripremiato che ha recitato in alcuni dei film più acclamati dalla critica dell’ultimo decennio, tra cui Argo di Ben Affleck e 12 anni schiavo di Steve McQueen, entrambi vincitori del premio Oscar® per il miglior film. La sua filmografia include anche Il talento di Mr. Crocodile, La ragazza più fortunata del mondo, Blonde, C’mon C’mon, C’era una volta… a Hollywood. McNairy sarà poi presente nel film Searchlight Pictures di Marielle Heller Nightbitch, con Amy Adams.

Fogler è apparso in film come Balls of Fury – Palle in gioco, Tutte pazze per Charlie, Animali fantastici e dove trovarli, Animali fantastici: I Crimini di Grindelwald e Animali fantastici: I Segreti di Silente. Ha anche prestato la propria voce nelle versioni originali di Kung Fu Panda, Ortone e il mondo dei Chi e Milo su Marte ed è apparso in The Walking Dead e The Offer.

Harrison ha avuto un rapido successo dopo aver recitato nell’acclamata miniserie musical drama Daisy Jones & the Six, basata sull’omonimo romanzo del 2019. Attualmente fa parte del cast di Manhunt di Apple TV+, insieme a Anthony Boyle e Tobias Menzies.

Holbrook è rappresentato da WME e Range Media Partners, McNairy da United Talent Agency, Fogler da Entertainment 360 e Frankfurt Kurnit Klein & Selz, e Harrison da The Gersh Agency e Sugar23.

Richard Ruiz, Vice President of Production, supervisionerà A Complete Unknown per Searchlight Pictures insieme a Cameron Chidsey, Manager of Creative Affairs, riportando ai responsabili della produzione e dello sviluppo Katie Goodson-Thomas e DanTram Nguyen.