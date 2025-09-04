Black Phone 2: il trailer ufficiale del film horror!

Dopo un terrificante primo trailer pubblicato a giugno, Universal Pictures e Blumhouse hanno rilasciato un nuovo trailer di Black Phone 2. Diretto ancora una volta da Scott Derrickson e co-sceneggiato da C. Robert Cargill, il sequel horror riprende quattro anni dopo gli eventi di Black Phone, mentre i fratelli Finney e Gwen Shaw cercano di andare avanti.

Tuttavia, il trailer suggerisce che il loro tormento è lungi dall’essere finito, poiché Grabber, interpretato da Ethan Hawke, sembra essersi trasformato in una presenza soprannaturale che li perseguita nei sogni, che si riversano pericolosamente nella realtà. Il primo trailer ha offerto al pubblico un’anteprima di Grabber che attacca Gwen attraverso i suoi sogni e di Finney che rimane psicologicamente legato all’assassino.

Mason Thames (Finney), Madeleine McGraw (Gwen) e Jeremy Davis, che nel primo film interpretava il loro tormentato padre, riprendono tutti i loro ruoli al fianco di Ethan Hawke. Il sequel introduce anche nuovi membri del cast, Demián Bichir, Arianna Rivas, Miguel Mora, Maev Beaty e Graham Abbey.

Il nuovo trailer fornisce un quadro più completo di come il Grabber ritorni nonostante sia stato ucciso alla fine del primo film. Ora, i poteri psichici di Gwen, introdotti in Black Phone, diventano centrali nella trama, poiché lei inizia ad avere visioni delle potenziali vittime del Grabber.

Black Phone 2 uscirà nelle sale il 17 ottobre.

Cosa rivela il nuovo trailer di Black Phone 2 sul film

Mentre il primo trailer introduceva il ritorno soprannaturale del Grabber, questo nuovo trailer offre alcuni dettagli chiave sulla trama di Black Phone 2. Gwen sembra essere la vittima principale delle torture del Grabber. Invece di nascondersi negli scantinati, il Grabber si impossessa dei sogni di Gwen e manifesta persino le ferite che lei riceve mentre dorme.

Queste sequenze oniriche ricordano l’eredità di Freddy Krueger, ma trasmettono il terrore realistico tipico dello stile di Derrickson, fondendo il tormento psicologico con la paura viscerale. Il trailer mostra anche Alpine Lake, il campo invernale che potrebbe essere il luogo inquietante in cui si svolgerà gran parte del sequel.

L’ambientazione innevata di Alpine Lake conferisce anche una nuova identità visiva al franchise. I paesaggi ghiacciati evocano sia bellezza che paura, poiché il campo isolato crea un nuovo tipo di claustrofobia per le vittime. Il trailer mostra anche alcuni scorci del campo, e mentre il loro destino rimane incerto, l’aggiunta di nuovi personaggi amplia sia la portata della storia che quella del Grabber.

Altri momenti mettono in luce il trauma di Finney come unico sopravvissuto al Grabber, mentre lotta per sfuggire all’ombra della sua prigionia. Il suono del telefono nero continua a tormentarlo, confermando che il suo legame con l’assassino è tutt’altro che spezzato. Insieme, le visioni sempre più intense di Gwen e il trauma di Finney preparano il terreno per un sequel che alza la posta in gioco per tutti i personaggi coinvolti.