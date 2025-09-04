Fall: la spiegazione del finale del film

Il finale del film Fall (qui la recensione) offre un climax mozzafiato a un’intensa storia di sopravvivenza ad alta quota che lascia alcune domande senza risposta e alcuni significati più profondi ambigui. Il film ruota attorno a una alpinista in lutto di nome Becky, il cui marito Dan è morto in un incidente. Un anno dopo, la sua amica Hunter le propone di scalare la cima di una torre televisiva in disuso alta 600 metri per spargere le sue ceneri, e Becky accetta nella speranza che questo la aiuti ad andare avanti. Tuttavia, ironicamente, finiscono per lottare per la propria vita quando rimangono bloccate in cima con poche speranze di sopravvivenza.

Sebbene abbia incassato la considerevole cifra di 21 milioni di dollari al botteghino, Fall non ha avuto grande successo fino a quando non è arrivato in streaming alcuni mesi dopo. Da quel momento la sua popolarità è cresciuta, attirando così tanti spettatori che è stato confermato un sequel. Il modo in cui il film Fall conclude la sua storia, con Becky che prende il comando e trova un modo per salvarsi, è un finale soddisfacente per un viaggio da capogiro – tuttavia, è il colpo di scena scioccante che ha fatto sì che il film diventasse così ampiamente discusso.

Per quanto tempo Becky rimane intrappolata sulla torre?

Sebbene Fall non fornisca un lasso di tempo esatto per la terribile esperienza di Becky sulla torre televisiva, è abbastanza facile da calcolare. Rimane sulla torre abbastanza a lungo da diventare delirante per la fame e la disidratazione. Dopo che il drone viene distrutto e Becky perde la speranza di essere salvata, le ci vogliono alcuni giorni senza cibo e acqua per rendersi finalmente conto che Hunter è morto. Il giorno dopo aver capito che Hunter non è sopravvissuto, Becky viene attaccata da un avvoltoio che uccide e mangia per recuperare un po’ di forze. Quando Becky viene salvata dai servizi di emergenza nel finale del film, ha trascorso circa una settimana sulla torre.

Cosa significa il tatuaggio di Hunter?

Durante la loro prima notte sulla torre, Becky nota un tatuaggio sulla caviglia di Hunter che finisce per rivelare una relazione di quattro mesi che Hunter ha avuto con Dan prima che Becky lo sposasse. Il tatuaggio riporta la frase numerica “1-4-3”. Becky collega immediatamente questi numeri a Dan perché lui usava “1-4-3” per dire a Becky che l’amava. Dato che “1-4-3” era il modo oscuro di Dan per dire a Becky che l’amava, Becky deduce immediatamente che deve aver usato la stessa frase con Hunter per giustificare il tatuaggio. Hunter rivela così che lei e Dan avevano una relazione segreta alle spalle di Becky. Questo è il motivo per cui Hunter si offre volontaria per recuperare lo zaino: in parte per cercare di fare ammenda.

Perché i campeggiatori non hanno aiutato Becky e Hunter?

Quando Becky e Hunter si rendono conto di essere bloccate in cima alla torre senza alcuna possibilità di fuga, una delle prime cose che trovano è una pistola lanciarazzi. Dato che hanno solo un razzo, hanno una sola possibilità di segnalare la loro presenza ai potenziali soccorritori, quindi non vogliono usarlo finché non sono sicuri che qualcuno lo vedrà. La prima notte, sperano che alcuni campeggiatori nel deserto li vedano. Proprio mentre i campeggiatori si preparano ad andare a dormire, Becky e Hunter sparano il razzo in cielo.

Il razzo attira l’attenzione dei campeggiatori come previsto, ma questi non salvano Becky e Hunter. Quando vedono il razzo e si rendono conto che i proprietari del veicolo vicino sono intrappolati sulla torre, lo vedono come un’opportunità per rubare la loro auto. Questa scena sconfortante in Fall evidenzia che altre persone possono essere un ostacolo alla sopravvivenza tanto quanto circostanze pericolose. Becky e Hunter affrontano minacce dalla gravità, dal clima rigido e dai rapaci, ma anche altri esseri umani possono essere altrettanto crudeli e indifferenti.

Perché Becky non si è resa conto che Hunter era morta?

Il colpo di scena più grande in Fall rivela che Hunter era morta durante tutta la seconda parte del film thriller. Dopo essere scesa per recuperare il suo zaino, Becky riesce a riportare sia Hunter che lo zaino in cima alla torre. Le due cercano quindi di ricaricare il drone, in modo da poterlo inviare a cercare aiuto. Tuttavia, quando viene rivelato il colpo di scena, emerge che Hunter non è mai tornata in cima alla torre. Dopo il tentativo fallito di recuperare lo zaino, Hunter diventa una sorta di portavoce della coscienza e del monologo interiore di Becky. A parte l’improbabilità che Hunter potesse sopravvivere alla caduta e risalire, ci sono alcuni indizi che suggeriscono che Hunter non sia realmente lì.

Quando Becky lascia cadere lo zaino, Hunter non fa alcun tentativo di prenderlo. Dopo un paio di giorni, Becky si rende conto che Hunter non è viva. Quando è caduta dalla torre, ha colpito un’antenna parabolica ed è morta dissanguata. Becky non si è accorta che Hunter era morta nella caduta perché era così debole e febbricitante per la mancanza di cibo e acqua che ha avuto l’allucinazione che la sua amica fosse ancora viva. L’allucinazione era il risultato psicologico del rifiuto di Becky di accettare di essere rimasta bloccata in cima alla torre tutta sola. Immaginare che un personaggio morto sia ancora vivo come meccanismo di difesa è un tropo comune nelle storie di sopravvivenza – lo si può vedere anche in Resta con me e Gravity.

Cosa succede dopo che Becky viene salvata?

Alla fine, superando le proprie paure, Becky scende sulla parabola dove si trova il cadavere di Hunter, inserisce il suo cellulare all’interno dell’amica con un messaggio di aiuto in invio in chat, e lo butta giù dalla torre TV sperando che il corpo attutisca la caduta e permetta al cellulare di agganciare la linea e inoltrare il messaggio. Fortunatamente, il messaggio di aiuto giunge a destinazione e Becky viene salvata riabbracciandosi con il padre. Non sappiamo cosa le accade dopo, ma in fondo non importa, poiché il film serviva a raccontare il suo combattere contro il dolore per la morte del suo amato e uscirne vincitrice.

Il vero significato del finale del film Fall

Il vero significato del finale del film Fall è dunque che la vita non dovrebbe essere data per scontata. In un batter d’occhio, chiunque può trovarsi in una situazione mortale con tutte le probabilità contro di sé. Il finale è inoltre agrodolce perché Becky sopravvive, ma Hunter no. Dopo aver trascorso tanti mesi a piangere la perdita di Dan, essere arrivata così vicina alla morte e aver perso un’altra persona cara ricorda a Becky di continuare a lottare e ad abbracciare la vita. Questa esperienza di pre-morte mette tutto in prospettiva e fa sembrare le divergenze di Becky con suo padre insignificanti e futili, portando a una sincera riconciliazione tra i due.

Cosa era reale e cosa era frutto di allucinazioni?

La cosa più importante che è emersa nel colpo di scena alla fine del film Fall è dunque che Becky è stata da sola per gran parte del tempo. Non si è mai resa conto che Hunter era morta e ha allucinato tutte le discussioni e i piani con la sua amica. La morte di Hunter è avvenuta dopo che è caduta sulla piattaforma sottostante ed è morta dissanguata. Ciò significa che quasi tutto ciò che Becky ha visto nella seconda metà del film era falso, un’allucinazione iniziata quando ha cominciato a rendersi conto che non c’era più speranza. Dato che Hunter e Dan avevano una relazione, Becky era arrabbiata e lo ha manifestato con tutta la sua rabbia e il suo rancore verso l’amica, il tutto all’interno dell’allucinazione.

C’è stato anche il momento prima del finale del film Fall in cui un avvoltoio l’ha attaccata e Becky l’ha ucciso. Questo era uno dei due avvoltoi che si stavano cibando del cadavere di Hunter, e lei ha scacciato l’altro avvoltoio e alla fine è scesa e ha inviato il messaggio SOS per chiedere aiuto. Tuttavia, con le altre allucinazioni, è possibile che l’avvoltoio ucciso da Becky fosse semplicemente un altro frutto della sua immaginazione, il che fa chiedere se Becky sia mai davvero riuscita a scendere o se la conclusione di Fall fosse un altro finale come quello di The Descent – Discesa nelle tenebre.

Il finale di Fall prepara il terreno per Fall 2

Sebbene il finale di Fall fosse piuttosto definitivo, sono stati confermati due sequel. Sappiamo che questi sequel proporranno delle storie completamente nuova, che seguiranno l’originale in senso tematico e spirituale più che direttamente dalla trama. Sebbene dunque il finale di Fall non abbia preparato direttamente il terreno per un sequel, ha gettato le basi per quella che sembra destinata a diventare una serie di film indipendenti su alpinisti ribelli che si ritrovano intrappolati ad altezze vertiginose.

Per quanto riguarda il primo dei due sequel, Fall 2, sappiamo che la sua storia sarà la seguente: “Sconvolta dalla morte della sorella Hunter, Jax (Slater) entra in contatto con Luce (Thomas), l’intrepida amica di Hunter. Per guarire, tentano la famigerata camminata sulla tavola del Monte Kwan in Thailandia. Dopo che un’improvvisa frana le lascia bloccate su una fragile passerella a 3000 piedi di altezza, Jax deve affrontare le sue paure più profonde e lottare per la sopravvivenza per trovare la pace“. Il film uscirà ad inizio 2026.