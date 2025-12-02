Ella McCay Perfettamente Imperfetta: trailer e poster del film con Emma Mackey e Jamie Lee Curtis

Sono disponibili il trailer e il poster di Ella McCay Perfettamente Imperfetta, la commedia targata 20th Century Studios scritta, diretta e prodotta dal vincitore di Oscar® ed Emmy Award®, James L. Brooks (Qualcosa è cambiato, Voglia di tenerezza, Dentro la Notizia, I Simpson).

Il film, in arrivo il 19 marzo nelle sale italiane, vede la partecipazione di un cast stellare che include Emma Mackey (Barbie), la vincitrice dell’Oscar® Jamie Lee Curtis (Everything Everywhere All at Once), Jack Lowden (Slow Horses), Kumail Nanjiani (The Big Sick – Il matrimonio si può evitare… l’amore no), Ayo Edebiri (The Bear), Spike Fearn (Alien: Romulus), Julie Kavner (I Simpson), Rebecca Hall (Christine), Becky Ann Baker (Girls) e Joey Brooks (Winning Time – L’ascesa della dinastia dei Lakers), con Albert Brooks (Dentro la Notizia) e Woody Harrelson (Tre manifesti a Ebbing, Missouri).

Emma Mackey interpreta Ella McCay, una giovane idealista alle prese con la gestione della famiglia e della carriera, in una storia che parla delle persone che ami… e di come sopravvivere a loro.

James L. Brooks afferma: “Il mio obiettivo con questo film era rendere omaggio, per quanto possibile, all’età d’oro della commedia cinematografica, con lo stesso spirito folle di quell’epoca. Ho avuto la fortuna di lavorare con un cast da sogno, che ha dato vita alla storia di Ella e della sua famiglia con un’energia e una vitalità ben oltre le mie aspettative”.

Ella McCay Perfettamente Imperfetta è prodotto da James L. Brooks, p.g.a., Richard Sakai, p.g.a., Julie Ansell, p.g.a. e Jennifer Brooks, Colby Pines, Seth William Meier e Amy Brooks sono gli executive producer, e le musiche originali sono di Hans Zimmer.