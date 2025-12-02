Taylor Swift | The Eras Tour – The Final Show: online il nuovo trailer del film concerto in arrivo il 12 dicembre su Disney+

HomeTrailerTaylor Swift | The Eras Tour - The Final Show: online il...
Disney+ ha diffuso il nuovo trailer di Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, il film concerto dedicato alla superstar vincitrice di 14 GRAMMY, che debutterà il 12 dicembre in esclusiva sulla piattaforma. Il progetto accompagna l’ultimo atto del tour da record della cantante, diventato un vero e proprio fenomeno culturale globale.

Il film concerto, girato a Vancouver, British Columbia, documenta integralmente l’ultimo show dell’Eras Tour e presenta per la prima volta all’interno della scaletta l’intero set di “THE TORTURED POETS DEPARTMENT”, aggiunto dopo l’uscita dell’album nel 2024 e accolto con enorme entusiasmo dai fan. La regia è affidata a Glenn Weiss, mentre la produzione è firmata da Taylor Swift Productions in collaborazione con Silent House Productions.

Accanto al film concerto, il 12 dicembre debutterà su Disney+ anche The End of an Era, la docuserie-evento in sei episodi che esplora lo sviluppo, l’impatto e i meccanismi interni dell’Eras Tour. La serie offrirà uno sguardo intimo sulla vita della cantante durante un periodo in cui il tour dominava le prime pagine e riempiva gli stadi in tutto il mondo.

Oltre a Taylor Swift, nella docuserie compaiono Gracie Abrams, Sabrina Carpenter, Travis Kelce, Ed Sheeran e Florence Welch, insieme alla band, ai ballerini, alla crew e alla famiglia dell’artista, per raccontare da vicino l’universo creativo e umano che ha trasformato l’Eras Tour in un fenomeno senza precedenti.

A partire dal 12 dicembre, Disney+ pubblicherà due episodi a settimana di The End of an Era, offrendo ai fan un appuntamento continuativo per rivivere l’esperienza del tour e scoprirne i retroscena.

