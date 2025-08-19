Cinque Secondi: il trailer del nuovo film di Paolo Virzì

Vision Distribution ha presentato oggi il trailer, il poster e le prime immagini di CINQUE SECONDI, il nuovo film di Paolo Virzì, che ha come protagonisti Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Ilaria Spada, Anna Ferraioli Ravel e Valeria Bruni Tedeschi, e sarà al cinema dal 30 ottobre con Vision Distribution.

Scritto da Paolo Virzì, Francesco Bruni e Carlo Virzì, CINQUE SECONDI è prodotto da Greenboo Production e Indiana Production, in associazione con Vision Distribution e Motorino Amaranto, in collaborazione con Sky e Playtime.

I produttori del film sono Marco Belardi (per Greenboo Production), Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Marco Cohen Daniel Campos Pavoncelli, Alessandro Mascheroni (per Indiana Production), Ester Ligori (per Motorino Amaranto).

La distribuzione è curata in Italia da Vision Distribution. In Francia, la distribuzione sarà gestita da PAN Distribution, mentre le vendite internazionali sono affidate a Playtime. PAN Distribution, Playtime e Indiana Production fanno parte del nuovo studio Pan EuropeoVuelta. CINQUE SECONDI sarà al cinema dal 30 ottobre con Vision Distribution.

La trama di Cinque Secondi

Chi è quel tipo dall’aria trascurata che vive da solo nelle stalle ristrutturate di Villa Guelfi, una dimora disabitata e in rovina? Passa le giornate a non far nulla, fumando il suo mezzo-toscano ed evitando il contatto con tutti. E quando si accorge che nella villa si è stabilita abusivamente una comunità di ragazze e ragazzi che si dedicano a curare quella campagna e i vigneti abbandonati, si innervosisce e vorrebbe cacciarli. Sono studenti, neolaureati, agronomi, e tra loro c’è Matilde, che è nata in quel posto e da bambina lavorava la vigna con il nonno Conte Guelfo Guelfi. Anche loro sono incuriositi da quel signore misantropo dal passato misterioso: perché sta lì da solo e non vuole avere contatti con nessuno? Mentre avanzano le stagioni, arriva la primavera, poi l’estate e maturano i grappoli, il conflitto con quella comunità di ragazze e ragazzi si trasforma in convivenza, fino a diventare un’alleanza. E Adriano si troverà ad accudire nel suo modo brusco la contessina Matilde, che è incinta di uno di quei ragazzi…