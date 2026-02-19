Toy Story 5: Woody e Buzz cercano di salvare il mondo dalla tecnologia nel trailer

Sette anni dopo Toy Story 4, Woody, Buzz Lightyear e il resto della banda tornano in Toy Story 5, il prossimo capitolo del franchise più longevo della Pixar. La Pixar ha pubblicato il trailer ufficiale.

Il film solleva una domanda fin troppo familiare: qual è lo scopo di un giocattolo quando l’infanzia è sempre più dominata dagli schermi? Nel trailer, Woody (ora calvo e con un poncho) e Buzz si riuniscono per salvare Bonnie dal suo nuovo tablet intelligente Lilypad. Fanno squadra con Jessie, Forky, Slinky Dog, Hamm, Trixie e un esercito di Buzz Lightyear per impedire alla tecnologia di prendere il sopravvento sulla vita dei bambini.

Il cast vocale originale si riunisce in gran parte per il quinto capitolo, con Tom Hanks e Tim Allen che tornano nei panni di Woody e Buzz, insieme a Joan Cusack, Blake Clark e Tony Hale. Tra le nuove aggiunte al franchise figurano Greta Lee e Conan O’Brien, a dimostrazione del continuo impegno della Pixar nel rinnovare il cast mantenendo intatta la squadra principale.

Il trailer mostra anche Woody e Buzz che finalmente si ritrovano dopo la decisione di Woody di lasciare la banda e iniziare ad aiutare i giocattoli smarriti alla fine di Toy Story 4 (2019). I giocattoli affrontano i dispositivi tecnologici di oggi e ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti: personaggi già conosciuti e altri completamente nuovi.

Il veterano della Pixar Andrew Stanton è regista e sceneggiatore. Ha descritto il film meno come un tradizionale scontro tra il bene e il male e più come una resa dei conti esistenziale per i giocattoli che rischiano l’obsolescenza. Piuttosto che considerare la tecnologia semplicemente come un antagonista, il film mira a esplorare come i dispositivi digitali abbiano rimodellato l’infanzia e cosa significherà questo inevitabile cambiamento.

La trama di Toy Story 5

Il nuovo film segue gli eventi di Toy Story 4, che si concludeva con Woody che sceglieva l’indipendenza rispetto alla vita nella cassa dei giocattoli di Bonnie, una decisione che ha segnato una svolta significativa per il franchise. Come, o se, questa separazione verrà affrontata rimane uno dei maggiori interrogativi aperti del sequel.

Il film arriva in un momento di rinnovato slancio per l’animazione Disney e Pixar. “Inside Out 2” ha dominato il botteghino globale nel 2024, incassando oltre 1,5 miliardi di dollari e diventando il film con il maggior incasso dell’anno. La Pixar pubblicherà il lungometraggio originale “Hoppers” a marzo, posizionando “Toy Story 5” come un seguito di alto profilo in un periodo critico per lo studio.

Toy Story 5 uscirà nelle sale a giugno.