Bella Ramsey nel cono d’interesse dei Marvel Studios

Di Chiara Guida

-

The last of us 2 Bella Ramsey Ellie

Dopo l’acclamata interpretazione di Ellie nella seconda stagione di The Last of Us della HBO, abbiamo sentito da diverse fonti che Bella Ramsey è entrata nel cono di interesse dei Marvel Studios.

Non è chiaro se questo significhi che Bella Ramsey abbia effettivamente incontrato lo studio o che sia semplicemente nell’interesse dei vertici dello studio, ma l’attrice non ha voluto confermare nulla quando gli è stato chiesto delle voci e se fosse interessata a seguire Pedro Pascal nel MCU durante l’HBO Max Nominee Celebration Day.

“Non lo so”, ha risposto Ramsey. “Potrei essere Spider-Man. Tom Holland ha fatto un ottimo lavoro, però. Quindi forse hanno bisogno di un nuovo [supereroe] per me.” Ramsey stava chiaramente scherzando, e in realtà non ha visto molti film Marvel. Infatti, ha visto solo di recente il primo: uno dei film di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield.

“Era la prima volta che guardavo un film Marvel, ed è stato due o tre mesi fa. Incredibile”, ha detto Ramsey a proposito dell’uscita di Garfield nei panni dell’arrampicamuri. “L’ho adorato”. Ci sono alcuni importanti film del MCU all’orizzonte e non possiamo fare a meno di chiederci se Ramsey potrebbe essere in lizza per un ruolo nel prossimo reboot degli X-Men.

Bella Ramsey ha debuttato sulla scena nei panni della feroce Lyanna Mormont nella serie HBO Il Trono di Spade, prima di impressionare in film come Catherine Called Birdy, Requiem, His Dark Materials e Time.

Nonostante un finale di stagione teso e in sospeso, Ramsey tornerà nei panni di Ellie per la terza stagione di The Last of Us.

Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
