Dimmelo Sottovoce: il trailer del nuovo film Original spagnolo di Prime Video

Prime Video ha svelato il teaser trailer ufficiale di Dimmelo Sottovoce, il nuovo film Original spagnolo in prossima uscita dalla scrittrice best-seller del New York Times Mercedes Ron, dopo l’incredibile successo dell’adattamento della sua trilogia Culpable. Basato sul primo romanzo della serie Tell Me della Ron (Tell Me Softly. Dimmelo sottovoce, Tell Me in Secret, Tell Me with Kisses), il film è interpretato da Alicia Falcó (In the Company of Women), Fernando Lindez (Élite) e Diego Vidales (Nudes) rispettivamente nei ruoli di Kami, Thiago e Taylor.

Il cast è completato da Celia Freijeiro (Regina Rossa) nel ruolo di Chiara, Patricia Vico (Operación Marea Negra) nei panni di Anne, Andrés Velencoso (Ritorno a Las Sabinas), che interpreta Tino, Eve Ryan (È colpa mia) è Cata e Fernando Nagore nel ruolo di Jules.

La trama di Dimmelo Sottovoce

Kamila Hamilton aveva tutto sotto controllo… o almeno così credeva: non era nei suoi piani che i fratelli Di Bianco tornassero e le sconvolgessero di nuovo la vita. Sette anni prima, il suo primo bacio con Thiago e la protezione incondizionata che le offriva Taylor avevano segnato la sua vita per sempre. Ora, il loro ritorno minaccia di mandare in frantumi la facciata che Kami ha costruito con cura. Non è più la ragazza innocente che conoscevano: da quando se ne sono andati, sembra che nessuno possa entrare davvero in contatto con lei. Nessuno tranne loro. Riuscirà Kami a resistere alla presenza di Thiago? Cosa succederà quando Taylor inizierà a guardarla in modo diverso? Andrà tutto di nuovo distrutto in mille pezzi?

Dimmelo Sottovoce è prodotto da Vaca Films (Fatum, Sky High – Scuola di superpoteri), con i producer Borja Pena (Cella 211, The Courier) ed Emma Lustres (Retribution, Infiesto), diretto da Denis Rovira (Punto Nemo) e scritto da Jaime Vaca (Élite).

Dimmelo Sottovoce rappresenta la continuazione della collaborazione tra Prime Video e Mercedes Ron, dopo il successo della trilogia Culpable. È colpa nostra, il capitolo finale di Culpable, debutterà ad ottobre, seguito da Dimmelo Sottovoce a dicembre. Inoltre, di recente sono terminate le riprese degli adattamenti di Marfil ed Ébano, che saranno presto disponibili su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, inclusi nell’abbonamento Prime.