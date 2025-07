Chris Hemsworth interpreterà il secondo personaggio più importante in Avengers: Doomsday

Chris Hemsworth riprenderà il ruolo di Thor in Avengers: Doomsday, e l’attore ha recentemente condiviso un video intitolato “Thank You! The Legacy of Thor“, alimentando le speculazioni sul fatto che potrebbe essere pronto ad appendere il martello al chiodo dopo il prossimo grande evento dell’MCU.

Il video, che in realtà risale a diversi anni fa, presenta clip, filmati del dietro le quinte e interviste risalenti al periodo in cui Hemsworth ha interpretato il Dio del Tuono nell’MCU, e include scene tratte dai quattro film di Thor, oltre ad Avengers, Avengers: Age of Ultron, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Interpretare Thor è stato uno dei più grandi onori della mia vita“, ha scritto Hemsworth. “Negli ultimi 15 anni ho impugnato Mjolnir e poi Stormbreaker come Dio del Tuono, ma ciò che lo ha reso davvero speciale… è stato condividerlo con tutti voi. La vostra passione, il vostro sostegno e il vostro amore per questo personaggio hanno significato tutto per me. Grazie per aver reso indimenticabile il mio viaggio nell’Universo Cinematografico Marvel… Prossimo, Doomsday!“

Sembra proprio che stia salutando il personaggio, ma se Avengers: Doomsday dovesse essere l’ultima battaglia di Thor, il Potente Vendicatore potrebbe prepararsi a una fine col botto.

Secondo Matt Belloni, scrittore di Puck News e conduttore di The Ringer, Thor ha un “ruolo importante” in Doomsday, e Hemsworth è in realtà considerato il secondo protagonista del nutrito cast. Chi è il primo? Abbiamo sentito dire che diversi attori/personaggi saranno al centro dell’attenzione, ma non sorprendetevi se il Dottor Destino di Robert Downey Jr. finirà per essere il fulcro.

Chris Hemsworth ha già suggerito che potrebbe essere giunto il momento di eliminare il personaggio. “Sento che probabilmente dovremmo chiudere il libro se dovessi farlo di nuovo, capisci cosa intendo? Sento che lo giustifica. Penso che probabilmente sarebbe il finale, ma non si basa su nulla di ciò che qualcuno mi ha detto o su alcun tipo di piano. C’è questa nascita di un eroe, il viaggio di un eroe, poi la morte di un eroe, e non so… sono a quel punto? Chi lo sa?”

Un uomo che ritiene che Hemsworth abbia ancora molto da offrire all’MCU è Kevin Feige, che ha affermato di credere che l’attore sia ancora “nel fiore degli anni” in una recente intervista, il che potrebbe indicare che maneggerà Mjölnir per gli anni a venire. Abbiamo anche sentito che un quinto film di Thor è in lavorazione, ma nulla è stato confermato.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd / Ant-Man, Simu Liu / Shang-Chi, Tom Hiddleston / Loki, Lewis Pullman / Bob-Sentry, Florence Pugh / Yelena, Danny Ramirez / Falcon, Ian McKellen / Magneto, Sebastian Stan / Bucky, Winston Duke / M’Baku, Chris Hemsworth / Thor, Kelsey Grammer / Beast, James Marsden / Cyclops, Channing Tatum / Gambit, Wyatt Russell / U.S. Agent, Vanessa Kirby / Sue Storm, Rebecca Romijn / Mystique, Patrick Stewart / Professor X, Alan Cumming / Nightcrawler, Letitia Wright / Black Panther, Tenoch Huerta Mejia / Namor, Pedro Pascal / Reed Richards, Hannah John-Kamen / Ghost, Joseph Quinn / Johnny Storm, David Harbour / Red Guardian, Robert Downey Jr. / Doctor Doom, Ebon Moss-Bachrach / La Cosa, Anthony Mackie / Captain America.