The Toxic Avenger: il trailer ufficiale presentato al Comic Con!

Il successo al botteghino di film horror ultra-cruenti come Terrifier 3 e The Monkey ha contribuito a far ottenere il via libera a film come il remake di The Toxic Avenger, e il genere ne trae beneficio. Il reboot non classificato dell’omonimo franchise ha debuttato al Fantastic Fest nel lontano 2023, ma prima della sua uscita su larga scala nell’agosto 2025, il film ha catturato l’attenzione di un panel del giovedì sera nella Hall H.

Cosa sappiamo del film?

Scritto e diretto da Macon Blair, The Toxic Avenger di Legendary Entertainment è una rivisitazione contemporanea dell’omonimo classico cult del 1984 di Troma Entertainment, creato da Lloyd Kaufman. Questo film presenta un ensemble stellare, guidato da Peter Dinklage, con Elijah Wood, Julia Davis, Jacob Tremblay, Taylour Paige e Kevin Bacon.

The Toxic Avenger segue le vicende del custode in difficoltà Winston Gooze, che viene trasformato da un orribile incidente tossico in una nuova evoluzione dell’eroe: The Toxic Avenger! Ora, dotato di una forza sovrumana e brandendo una scopa luminosa come arma non convenzionale, deve correre contro il tempo per salvare suo figlio e fermare un tiranno spietato e assetato di potere deciso a sfruttare superpoteri tossici per rafforzare il suo impero inquinato.