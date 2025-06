Elio: il trailer finale del nuovo film Pixar

Arriva il 18 giugno solo al cinema Elio, il nuovo film Disney e Pixar che ci accompagnerà in un’avventura in giro per lo spazio.

Nella versione italiana il cast vocale di Elio include Andrea Fratoni (Elio), Alexander Gusev (Glordon), Alessandra Mastronardi (Olga Solís, Zia Di Elio), Adriano Giannini (Lord Grigon), Lucio Corsi (Ambasciatore Tegmen) e Neri Marcorè (Manuale Universale dell’Utente) che si affiancano a:

Massimiliano Alto (voce dell’Ambasciatore Helix)

Gaia Bolognesi (voce dell’Ambasciatore Questa)

Ciro Clarizio (voce di Bryce)

Davide Doviziani (voce di Caleb)

Ilaria Stagni (voce dell’Ambasciatore Turais)

Laura Amadei (voce dell’Ambasciatore Naos)

Elena Perino (voce di OOOOO)

Micaela Incitti (voce dell’Ambasciatore Auva)

Fabrizio Manfredi (voce di Gunther Melmac)

Monica Volpe (voce dell’Ambasciatore Mira)

Gemma Donati (Diplo Nave)

Beatrice Caggiula (voce narrante museo)

Alessia Rapini (voce del Colonello Markwell)

Roberto Morville (adattamento dialoghi)

Massimiliano Manfredi (direttore del doppiaggio)

Lavinia Fenu (supervisione artistica Disney)

Per secoli le persone hanno guardato all’universo in cerca di risposte: nel nuovo film di Disney e Pixar Elio, l’universo risponde! Questa disavventura cosmica presenta Elio, un fanatico dello spazio con una fervida immaginazione e una grande ossessione per gli alieni. Così, quando viene teletrasportato nel Comuniverso, un’organizzazione interplanetaria con rappresentanti di galassie lontane, Elio è pronto per un’impresa epica. Identificato per errore come leader della Terra, Elio deve stringere nuovi legami con eccentriche forme di vita aliene, superare una crisi di proporzioni intergalattiche e scoprire in qualche modo chi è, e dove è veramente destinato a stare. Diretto da Madeline Sharafian (cortometraggio La Tana), Domee Shi (cortometraggio Bao, Red) e Adrian Molina (co-sceneggiatore/co-regista di Coco), e prodotto da Mary Alice Drumm (produttrice associata di Coco), il film vede anche, nella versione orginale, le voci di Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell’ambasciatrice Questa e Shirley Henderson nel ruolo di OOOOO.

Quest’estate il pubblico conoscerà Elio (nella versione originale con la voce di Yonas Kibreab), un bambino di 11 anni il cui più grande desiderio è quello di essere rapito dagli alieni, sua zia Olga (nella versione originale con la voce della recente vincitrice del premio Oscar® Zoe Saldaña) e Glordon (nella versione originale con la voce di Remy Edgerly), il primo inaspettato amico di Elio che si dà il caso sia un alieno. In questa avventura, Elio viaggerà per milioni di chilometri attraverso l’universo, incontrando una serie di creature fuori dal mondo che potrebbero aiutarlo a capire qual è il suo posto nell’universo.