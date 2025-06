The Accountant 2 in streaming dal 5 giugno su Prime Video

Dopo il grande successo al botteghino, il film The Accountant 2 che ha ottenuto la certificazione ‘Fresh’ su Rotten Tomatoes e vincitore del SXSW Audience Award, arriva su Prime Video, giusto in tempo per l’estate!

Christian Wolff (Ben Affleck) ha un talento per risolvere problemi complessi. Quando una sua vecchia conoscenza viene uccisa, lasciando dietro di sé il messaggio criptico “trovare il contabile”, Wolff si sente chiamato a risolvere il caso. Capendo che, per riuscirci, sarà necessario adottare misure più estreme, Wolff recluta Brax (Jon Bernthal), il suo letale fratello, ormai un estraneo per lui. Aiutati dal Vicedirettore del Tesoro Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), i due scoprono una cospirazione mortale e diventano bersaglio di una spietata rete di assassini che non si fermeranno davanti a nulla pur di mantenere sepolti i propri segreti.